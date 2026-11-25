La polizia sta per arrivare a Marina. Dal canto suo, la Giordano ormai non riesce più a mantenere il segreto sulla morte di Stefano Mori, e decide di confessare tutto.

Nell' episodio di mercoledì 26 novembre di Un Posto al Sole la verità sarà sul punto di venire a galla, segnando un punto di svolta nella coppia formata da Marina e Roberto, il quale è convinto dell'innocenza di Greta.

Continuano anche le tensioni intorno all'appartamento di Renato, con un duro confronto tra Silvia e Michele contro Alberto. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata di Un Posto al Sole; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Silvia e Michele

Silvia e Michele continuano a cercare una nuova casa, ma la ricerca sembra impossibile; la coppia avrebbe bisogno di più tempo, ma Alberto non sembra disposto ad aspettare. L'avvocato invece, vuole tornare a Palazzo, che considera il primo tassello per ritornare ai vecchi fasti della sua famiglia.

Damiano intanto, indaga sul misterioso finanziatore di Mori, mettendo Marina sempre più alle strette.

Dopo la morte di Maurizio, per Serena, Micaela e Manuele infine, è arrivato finalmente il momento di chiarire le incomprensioni che hanno diviso la famiglia.

Anticipazioni 26 novembre: Marina sta per confessare tutto a Roberto

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Cristina può rivedere Greta durante un colloquio in carcere. Nel frattempo Marina, mentre Damiano segue una pista che porterebbe proprio a lei, è intenzionata a confessare tutto a Roberto: alla fine però, la Giordano non ce la farà. Roberto tuttavia, potrebbe avere un'intuizione che gli permetterà di arrivare lo stesso alla verità: intorno a Marina dunque, il cerchio si stringe sempre di più.

Intanto la tensione per la casa tra Michele, Silvia e Alberto, esplode e i tre si troveranno su posizioni inconciliabili; a farne le spese sarà anche Renato.

Rosa infine rivede Pino, che le racconta della sua ultima passione.