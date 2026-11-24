Tra ironia, misteri e segreti di paese, Antonio Folletto interpreta il maresciallo Ernesto Maccadò nella nuova fiction tratta dai romanzi di Andrea Vitali, con un cast corale e un'ambientazione suggestiva nell'Italia degli anni Trenta

Si è fatta attendere ma alla fine è giunto il suo momento: dopo un paio di rinvii e spostamenti in palinsesto, Una finestra vista lago si prepara finalmente al debutto, stasera su Rai 1 alle 21:30.

La nuova fiction diretta da Marco Pontecorvo è tratta dall'universo letterario di Andrea Vitali, ambientata negli anni Trenta in un immaginario paese sulle rive di un lago, con le vicende di un gruppo di personaggi eccentrici, tra misteri, amori, rivalità e segreti di paese.

Protagonista è il giovane maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò, interpretato da Antonio Folletto, appena trasferito dalla Calabria a Bellamo per assumere il comando della locale stazione. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sono la moglie Maristella e un mondo di cui dovrà imparare a conoscere abitudini e contraddizioni.

Una finestra vista lago: Antonio Folletto e Giulia D'Aloi in una scena della fiction Rai

Da quante puntate è composta la nuova fiction RAI?

La prima stagione (e fin qui unica, almeno fino all'annuncio di una potenziale seconda) di Una finestra vista lago è composta da quattro prime serate, per un totale di otto episodi. La fiction, salvo variazioni di palinsesto, andrà in onda per quattro martedì di fila, con finale previsto per il 15 dicembre.

La serie sarà naturalmente disponibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.

La trama di Una finestra vista lago

La storia è ambientata nella primavera-autunno del 1930, durante il ventennio fascista, a Bellamo, un paese immaginario del Nord Italia affacciato su un lago e ispirato all'universo narrativo dello scrittore Andrea Vitali. Qui arriva Ernesto Maccadò, un giovane maresciallo dei Carabinieri originario della Calabria, al quale viene affidato per la prima volta il comando di una piccola stazione. Insieme a lui c'è la moglie Maristella, con cui condivide il trasferimento lontano dalla natia Diamante e l'incertezza di una nuova vita in un ambiente profondamente diverso da quello in cui sono cresciuti.

Per Ernesto l'inizio non è semplice. Desideroso di svolgere al meglio il proprio lavoro e di conquistare la fiducia degli abitanti, si scontra con le diffidenze di una comunità che fatica ad accettare il nuovo arrivato, anche per le sue origini meridionali. Il suo carattere schietto e il desiderio di far rispettare la legge lo portano inoltre a entrare in contrasto con alcuni personaggi del paese.

Tra questi c'è Tartina, segretario della sede locale del partito fascista, ossessionato dalla figura del Duce e dai rituali del regime. Il suo antagonismo con Maccadò, che preferisce la sostanza ai formalismi e non manifesta le proprie opinioni politiche, diventa uno dei motori delle vicende ambientate a Bellamo.

Accanto alle dinamiche del maresciallo si sviluppano quelle di Maristella, che fatica ad ambientarsi e soffre la nostalgia della Calabria. A offrirle un primo sostegno è Agata, moglie del brigadiere Letterio Misfatti, che diventa presto la sua amica e confidente. Un incontro destinato a cambiare anche il rapporto della giovane donna con il paese sarà quello con Vinicio, un bambino di dieci anni che vive nell'orfanotrofio locale e che, con le sue monellerie, riuscirà a conquistare il suo cuore.

A fare da guida a Maccadò nella scoperta della comunità è invece il brigadiere Misfatti, siciliano, da anni residente a Bellamo e conoscitore dei segreti e delle abitudini dei suoi abitanti. Attraverso le diverse storie che coinvolgono la popolazione, tra vicende sentimentali, piccoli intrighi e situazioni surreali, il maresciallo imparerà a guardare oltre le apparenze.

Cosa succede nella prima puntata, Nome d'arte Doris Brilli

Una finestra vista lago: Antonio Folletto è il protagonista della fiction Rai

Il maresciallo Maccadò deve occuparsi di una vicenda che coinvolge Desolina Berilli, conosciuta con il nome d'arte di Doris Brilli. La giovane attrice viene rispedita a Bellamo, nella casa dei genitori, dopo essere stata accusata di disturbo alla quiete pubblica. Qualche anno prima, Desolina aveva lasciato il paese di notte per seguire una compagnia di operette e tentare la strada dello spettacolo. Il suo ritorno, però, nasconde qualcosa di più complicato. Preoccupato che possano nascere problemi con la famiglia, ma anche desideroso di conoscere meglio la realtà in cui è appena arrivato, Maccadò decide di andare personalmente ad accoglierla all'imbarcadero.

Parlando con la ragazza e con i suoi genitori, il maresciallo intuisce che dietro la fuga da Bellamo potrebbe esserci stato un tentativo di suicidio, del quale nessuno sembra sapere nulla. La partenza di Doris potrebbe essere stata legata a una delusione sentimentale, ma resta da scoprire chi sia il suo amore segreto. Mentre Maccadò cerca di aiutare la giovane attrice a trovare la propria strada, Maristella comincia a conoscere Agata e incontra Vinicio, il bambino dell'orfanotrofio destinato a diventare una presenza importante nella sua vita.

Una finestra vista lago: il cast e i personaggi

Il cast della fiction riunisce interpreti di cinema e televisione che danno vita alla variegata comunità di Bellamo. Antonio Folletto è Ernesto Maccadò, il giovane maresciallo dei Carabinieri trasferito dalla Calabria a Bellamo per il suo primo incarico da comandante. Curioso e desideroso di risolvere ogni mistero, vorrebbe conquistare la fiducia degli abitanti, ma il suo modo diretto di intendere il lavoro e la giustizia non sempre viene compreso. Ama profondamente la moglie Maristella e teme che il trasferimento possa renderla infelice.

Maristella Maccadò, interpretata da Giulia D'Aloia, è la giovane moglie di Ernesto, condivide con lui il trasferimento dalla Calabria, ma vive con particolare difficoltà il distacco dalla propria terra. Solare e allegra accanto al marito, a Bellamo diventa timida e introversa. L'incontro con Agata e l'affetto per il piccolo Vinicio la aiuteranno ad affrontare la nostalgia e il desiderio di maternità.

Una finestra vista lago: Domenico Centamore in una scena della fiction Rai

Domenico Centamore è Letterio Misfatti, brigadiere siciliano arrivato a Bellamo circa otto anni prima. Conosce ogni dettaglio della vita dei paesani e diventa un punto di riferimento per il nuovo comandante. Inizialmente fatica a comprendere le iniziative di Maccadò, ma finirà per riconoscere le ragioni del suo comportamento e aiutarlo a integrarsi.

Claudia Potenza è Agata Misfatti, moglie di Letterio, una donna estroversa e generosa. È la prima ad accogliere Maristella e a offrirle la propria amicizia. Grazie alla sua capacità di entrare in confidenza con gli abitanti, riesce anche a scoprire molti dei segreti del paese. Il rapporto con il marito attraverserà una nuova fase, riportando alla luce sentimenti e desideri.

Il piccolo Leo Besozzi è Vinicio, dieci anni, che vive nell'orfanotrofio di Bellamo e porta il cognome Diotallevi, come tanti altri bambini senza famiglia. Irrequieto, simpatico e indisciplinato, conquista prima Maristella e poi anche Ernesto, diventando una presenza sempre più importante per la coppia.

Vincenzo Nemolato è Tartina, all'anagrafe Bartolo Piazzacampo, segretario della sede bellamese del partito fascista. Ossessionato dalla figura del Duce, vuole vigilare sull'adesione dei concittadini al culto fascista. Considera Maccadò un avversario perché il maresciallo non si lascia condizionare dai formalismi e preferisce occuparsi concretamente dell'ordine pubblico. Il suo obiettivo è riuscire a farlo trasferire.

Paola Minaccioni è Suor Anastasia, la responsabile dell'orfanotrofio in cui vive Vinicio e presta occasionalmente servizio anche in ospedale. Comprende le difficoltà di Maristella e il suo desiderio di avere un figlio. Ha una personalità particolare e una passione per le armi, che maneggia con sorprendente abilità.

Antonio Catania è Mongatti, il podestà di Bellamo, una persona sinceramente interessata al benessere della comunità. Nonostante le iniziali perplessità sulle origini meridionali del nuovo maresciallo, cerca di aiutarlo ad ambientarsi e finisce per apprezzarne il modo di agire.

Una finestra vista lago: Dario Vergassola in una scena della fiction Rai

Dario Vergassola è Fiorentino Crispini, ex maestro elementare, oggi pubblicista e aspirante scrittore. Pubblica racconti epici e moralistici sul giornale locale, senza ottenere il riconoscimento che vorrebbe. Il suo principale complice è il postino Erminio Fracacci, con cui condivide la passione per il pettegolezzo.

Gianmarco Vettori è Cagaia, portantino in ospedale, che trascorre molto tempo tra il bar e l'osteria. Apparentemente è il braccio destro di Tartina, ma in realtà vorrebbe prendere il suo posto all'interno del partito. Irriverente e dotato di un umorismo caustico, non perde occasione per mettere in evidenza gli errori del suo superiore.