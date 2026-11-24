Tra Silvia e Michele e Alberto la tensione non accenna a diminuire: l'avvocato infatti, dopo aver acquistato l'appartamento di Renato, non ha nessuna intenzione di concedere loro un po' di tempo per trovare una nuova sistemazione. Intanto Damiano seguita ad indagare sulla morte di Stefano Mori, seguendo una traccia che lo allontana da Greta e potrebbe portarlo dritto veros Marina.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Serena

L'acquisto dell'appartamento da parte di Alberto mette Silvia e Michele davanti a una difficile realtà: trovare una nuova casa si rivela un'impresa quasi impossibile, nonostante i sacrifici che la coppia è disposta ad affrontare. Intanto Damiano, deciso a fare chiarezza sull'omicidio Mori, ottiene il via libera per proseguire le indagini e convoca in commissariato una persona che potrebbe mettere Marina nei guai. Serena infine, è sempre più provata dai tentativi di ricucire i rapporti tra Monica e le gemelle.

Anticipazioni 25 novembre: Marina all'angolo, ancora tensioni tra Alberto, Silvia e Michele

Alberto

La ricerca di Silvia e Michele prosegue senza sosta, ma le cose sono più difficili del previsto. I due avrebbero bisogno di più tempo, ma Alberto è deciso a trasferirsi il prima possibile nello storico Palazzo che porta il suo cognome: l'avvocato perciò, nonostante le difficoltà di Silvia e Michele, non è disposto a venire loro incontro.

Intanto Damiano porta avanti le sue indagini sulla morte di Mori: il poliziotto è sulle tracce del misterioso finanziatore, secondo la pista suggeritagli da Roberto Ferri. Per Marina sono ore di tensione: se infatti Damiano dovese riuscire a risalire all'identità del finanziatore, troverebbe proprio la Giordano. Intorno a Marina, il cerchio è ormai sempre più stretto.

Dopo le tante incomprensioni degli ultimi tempi infine, per le donne della famiglia Cirillo è arrivato il momento dei chiarimenti.