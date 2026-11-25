Le nuove immagini della serie di Harry Potter svelano una scelta interessante per i costumi. E questa volta HBO ha deciso di tornare alle origini della saga.

Anche il guardaroba del maghetto più famoso del cinema è destinato a cambiare con il suo debutto sul piccolo schermo. A un mese dall'esordio della serie TV di Harry Potter, le nuove immagini diffuse da HBO offrono un assaggio dell'estetica che caratterizzerà questa versione delle avventure di Hogwarts.

Per i lettori più affezionati ai romanzi di J.K. Rowling c'è una piacevole sorpresa: la produzione ha scelto di recuperare la moda dei primi anni '90.

Dagli abiti di tutti i giorni alle mise più stravaganti della comunità magica, il lavoro sui costumi rivela la volontà di restituire alla saga la sua collocazione temporale originale, prendendo le distanze dalle scelte stilistiche dei film.

Harry Potter torna negli anni '90: cosa cambia rispetto ai film

Harry Potter HBO

Sul sito ufficiale di Harry Potter è stato pubblicato un approfondimento dedicato al lavoro della costumista Holly Waddington, accompagnato da nuove immagini della serie. Tra queste compare anche Harry durante la sua prima visita a Diagon Alley, il luogo dove scopre negozi, bacchette e tutto ciò che serve per iniziare la sua avventura a Hogwarts.

A colpire, però, è soprattutto il suo abbigliamento, perfettamente in linea con quello di un ragazzino inglese dei primi anni '90. Un dettaglio che riporta la storia al 1991, anno in cui si svolgono gli eventi del primo romanzo.

La saga cinematografica aveva seguito una strada differente. A partire da Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nel 2001, i film avevano progressivamente adottato un'estetica più vicina alla contemporaneità, soprattutto negli abiti indossati dai protagonisti fuori da Hogwarts.

La nuova produzione vuole invece recuperare l'identità visiva dell'epoca in cui Rowling aveva immaginato le avventure del celebre maghetto. Per riuscirci, il reparto costumi ha cercato ispirazione nei mercatini dell'usato, nei vecchi album di famiglia e negli indumenti realmente diffusi all'inizio del decennio, senza preoccuparsi di renderli particolarmente alla moda.

I costumi della serie HBO nascondono una precisa idea del mondo magico

Harry in una scena della serie

La ricostruzione degli anni '90 è soltanto una parte del lavoro. Waddington ha infatti studiato due modi di vestire completamente diversi, capaci di distinguere i Babbani dai maghi anche quando condividono gli stessi spazi.

I primi seguono le tendenze del proprio tempo, tra tessuti sintetici e colori pastello. I secondi sembrano avere un rapporto decisamente più disinvolto con la moda, mescolando capi di epoche diverse e materiali naturali.

Ogni personaggio avrà così uno stile riconoscibile, lontano dall'idea di una comunità magica composta da persone vestite tutte allo stesso modo.

La differenza si ritroverà anche negli abiti dei professori di Hogwarts, che non indosseranno esclusivamente le tradizionali vesti scolastiche. La serie mostrerà infatti anche il loro guardaroba quotidiano, suggerendo qualcosa delle rispettive personalità e delle abitudini lontano dalle lezioni.

Dalle uniformi di Hogwarts al Cappello Parlante: tutte le novità

Un'immagine della serie tv Harry Potter

Le anticipazioni diffuse dalla produzione riguardano anche alcuni degli elementi più riconoscibili della saga. Le uniformi di Hogwarts saranno realizzate prevalentemente con materiali naturali, mentre i colori e i dettagli sartoriali contribuiranno a dare alla scuola una nuova identità.

Ci sarà spazio persino per un Cappello Parlante diverso da quello cinematografico, ispirato a copricapi europei del Cinquecento. E, per la gioia dei lettori, questa versione canterà anche la tradizionale canzone dello Smistamento.

Sono piccoli indizi di un progetto che sembra voler sfruttare il formato televisivo per approfondire aspetti rimasti sullo sfondo negli otto film.

La prima stagione di Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà il 25 dicembre 2026 su HBO e HBO Max. Per scoprire se questa maggiore attenzione ai romanzi riuscirà a conquistare anche chi è cresciuto con i film, ormai manca soltanto un mese.