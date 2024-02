Harry Potter: la rosa degli showrunner si restringe a tre nomi, la serie sta per diventare realtà

La serie televisiva di Harry Potter sta per diventare realtà, in quanto la produzione è sempre più vicina alla scelta dello showrunner principale: secondo Deadline, infatti, la rosa dei candidati si è ridotta a tre nomi.

Harry Potter, la serie arriverà su Max

Come annunciato lo scorso aprile, Warner Bros. Discovery è pronta a reimmaginare il franchise di Harry Potter sul suo servizio di streaming, Max. Questa nuova rivisitazione della serie di libri best-seller è in fase di sviluppo, ora che gli scioperi sono terminati.

Al momento è ancora troppo presto per conoscere gli attori che ne faranno parte, ma si è già iniziato a parlare della possibilità di un cast più inclusivo. Hermione Granger, personaggio fondamentale all'interno della saga, potrebbe essere interpretata da un'attrice di colore come già accaduto nella play teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede (nei suoi panni si è calata l'attrice Noma Dumezweni).

La serie di Harry Potter è frutto di un accordo decennale che andrà ad adattare nella maniera più fedele possibile i sette libri della saga. Arriverà in esclusiva sulla piattaforma Max, rebranding di HBO Max.

In lizza la showrunner di Succession

Come riportato, la showrunner di Succession, Francesca Gardiner, è ora tra i finalisti per ottenere il lavoro di adattamento dei libri di J.K. Rowling per la piattaforma di streaming Max.

Il nome di Gardiner è emerso dopo che il mese scorso Deadline aveva rivelato che c'erano altri quattro sceneggiatori in lizza: Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran e Michael Lesslie. Non è chiaro quali di questi scrittori siano ancora in lizza.

Gardiner è stata produttrice consulente delle Stagioni 3 e 4 di Succession della HBO. Prima di lavorare alla serie di Jesse Armstrong, è stata produttrice esecutiva della coproduzione fantasy Queste oscure materie della HBO e della BBC e co-produttrice esecutiva di Killing Eve di AMC. Ha scritto anche per serie come The Rook di Starz e The Man In The High Castle di Amazon.