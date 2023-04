Harry Potter: è ufficiale! La serie reboot si farà e avrà una durata eccezionale

Nella conferenza stampa di Warner Bros. Discovery è stato fatto l'annuncio che tutti stavano aspettando. La serie Tv reboot sarà prodotta da HBO Max e durerà per molti anni per la gioia dei fan. Con un cast nuovo di zecca.

È stato appena annunciato nel corso della conferenza stampa sui nuovi progetti di Warner Bros Discovery: una serie TV su Harry Potter** verrà prodotta da HBO Max.

Durante la conferenza stampa è stato, inoltre, annunciato che HBO Max e Discovery+ saranno ufficialmente uniti in un nuovo servizio chiamato semplicemente Max.

La serie reboot sarà basata sui bestseller di J.K. Rowling, ovvero la serie di sette libri che Warner Bros ha già trasformato in una saga cinematografica di successo.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

La notizia circolava già da tempo, ma solo oggi ha ottenuto l'ufficialità. Ogni stagione della serie sarà basata su uno dei libri del franchise e Warner Bros. Discovery ha intenzione di dar vita a una "serie decennale". Con un cast nuovo di zecca, che nulla avrà a che vedere con quello dei film.

Harry Potter, ecco perché la nuova serie potrebbe essere un'opportunità

"Siamo lieti di offrire al pubblico l'opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo", ha affermato Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content. "Harry Potter è un fenomeno culturale ed è evidente che ha dato vita a un amore e a una sete duraturi nei confronti del Wizarding World. In collaborazione con Warner Bros. Television e J.K. Rowling, questa nuova serie Max Original si tufferà in profondità in ciascuno dei libri iconici che i fan hanno continuato ad apprezzare per tutti questi anni".

Ecco il video dell'annuncio:

Max produrrà lo show in collaborazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. La Rowling sarà produttrice esecutiva insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. David Heyman (già produttore della saga) è attualmente in trattative per diventarne produttore esecutivo.

La scrittrice J.K. Rowling

"L'impegno di Max nel preservare l'integrità dei miei libri è importante per me, e non vedo l'ora di partecipare a questo nuovo adattamento che consentirà un grado di profondità e dettaglio che solo una serie televisiva di lunga durata può offrire", ha dichiarato la Rowling. .

L'annuncio pone fine ad anni di speculazioni sulla possibilità che il mondo magico di Harry Potter potesse approdare o meno alla TV.

Oltre ai libri, ognuno dei quali è stato un bestseller, ci sono stati fino ad oggi otto film di "Harry Potter", che hanno incassato complessivamente più di 7,7 miliardi di dollari al botteghino worldwide.

A onor del vero, la notizia di una nuova serie sul Wizarding World, ma soprattutto sul coinvolgimento della Rowling nel progetto, non ha entusiasmato tutti i fan che non condividono le sue opinioni considerate transfobiche, per non parlare di chi ha paura di uno stavolgimento della storia.