Max: data di lancio e prezzi della nuova piattaforma streaming nata dalla HBO Max e Discovery+

Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Max, nuovo nome del suo streamer di punta che prende il posto di HBO Max e vedrà l'aggiunta dei contenuti di Discovery+ e altre nuove serie originali. Svelati anche data di lancio e prezzi della nuova piattaforma streaming.

Warner Bros. Discovery ha annunciato il cambio di nome in un evento stampa tenutosi ieri, durante il quale ha anche rivelato una lista di progetti imminenti. Max (sul web max.com) verrà lanciato per la prima volta negli Stati Uniti il ​​23 maggio, con oltre 40 nuovi titoli e stagioni di programmi TV aggiunti ogni mese. Nell'autunno di quest'anno Max approderà in America Latina e in Europa nel 2024. In Italia invece si dovrà attendere dopo il 2025, alla scadenza dell'esclusiva tra HBO e Sky.

"Max è lo streamer da guardare", ha annunciato il CEO di WBD David Zaslav sul palco dell'evento, presentando migliaia di serie e film sul servizio rivolti a tutte le fasce d'età.

I prezzi di Max: tre possibilità

Secondo il sito web del servizio, Max sarà disponibile in tre diverse versioni. I primi due piani sono in linea con i prezzi attuali di HBO Max e WBD ha affermato che "gli attuali clienti HBO Max non vedranno la loro modifica dei prezzi (almeno per ora) quando debutterà il nuovo servizio". Il terzo livello, "Max Ultimate", si espande fino a quattro flussi e include contenuti 4K. Le tre opzioni sono:

Max Ad-Lite ($ 9,99/mese o $ 99,99/anno): due stream simultanei, risoluzione HD 1080p, nessun download offline, qualità audio surround 5.1 Max Ad Free ($ 15,99/mese o $ 149,99/anno): due stream simultanei, 1080p HD, fino a 30 download offline, qualità audio surround 5.1 Max Ultimate Ad Free ($ 19,99/mese o $ 199,99/anno): quattro stream simultanei, risoluzione fino a 4K Ultra HD, 100 download offline, qualità audio Dolby Atmos

Warner Bros. Discovery a gennaio ha aumentato il prezzo di HBO Max senza pubblicità da 14,99 dollari a 15,99 dollari al mese negli Stati Uniti, mentre il piano con la pubblicità è rimasto a 9,99 dollari al mese.

Il livello Max Ultimate avrà un catalogo ampliato di contenuti disponibili in 4K UHD, inclusi franchise come Il trono di spade, The Last of Us, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro e altro ancora. Inoltre, "tutti i film della Warner Bros. usciti quest'anno e in futuro saranno disponibili anche in 4K UHD quando arriveranno su Max dopo le loro finestre cinematografiche", ha annunciato la società.

Perché il cambio di nome?

JB Perrette, presidente e CEO dello streaming globale e dei giochi per Warner Bros. Discovery, ha spiegato il pensiero alla base del cambio di nome della piattaforma streaming dichiarando:

"Tutti amiamo HBO, ed è un marchio che è stato costruito in cinque decenni per rappresentare l'intrattenimento rivoluzionario per adulti. Ma non è esattamente il posto in cui dove i genitori lascerebbero con entusiasmo i loro figli. Eppure Warner Bros. Discovery ha alcuni dei personaggi, delle animazioni e dei marchi per bambini più noti del settore. Non sorprende che la categoria non abbia raggiunto il suo vero potenziale su HBO Max. Vogliamo onorare le nostre origini. HBO non è la televisione. HBO è HBO. Deve rimanere così. Questo è il motivo per cui lo privilegeremo nell'esperienza del prodotto e inoltre non lo spingeremo al punto di rottura costringendolo ad assumere l'intera ampiezza di questa nuova proposta di contenuto".