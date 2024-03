Harry Potter: la splendida Travel Art Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) è in offerta su Amazon

Come tutti ben sanno, quando si parla di Harry Potter non ci si relaziona solamente con una delle saghe letterarie più celebri e vendute di tutti i tempi, ma anche con una serie di film che ne hanno ulteriormente massificato la fruizione e identità più puramente Pop. Il mondo di J.K. Rowling riesce sempre e comunque a mantenere la propria verve cross-generazionale, relazionandosi con gli appassionati di tutte le età senza perdere mai appeal o quel particolare grado di riconoscimento che distanzia il mondo del maghetto occhialuto da qualsiasi altra cosa.

E se vi dicessimo che la spettacolare Travel Art Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Harry Potter, contenente tutti e 8 i film della saga, è in offerta su Amazon? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 63,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo mediano. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

La Travel Art Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Harry Potter

Su Amazon la Travel Art Edition (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Harry Potter viene così introdotta nella sezione "descrizione prodotto": "Il cofanetto completo di Harry Potter in blu-ray e 4K Ultra HD include tutti i film della saga, ciascuno con il proprio box con la nuova grafica, raccolti nell'apposito cofanetto!". Oltre ai film, ovviamente, troverete anche alcuni particolari contenuti speciali mirati ad approfondire la saga oltre la narrazione per immagini.

Harry Potter: Rupert Grint e Jessie Cave ricreano in un video una scena del film Il principe mezzosangue

Lasciatevi trasportare dalla ricercatezza di questa particolare collection di Harry Potter. Se non per le vostre personali collezioni o raccolte tematiche, potrebbe comunque trasformarsi in un'idea regalo originale e fuori dal comune. Cosa state aspettando?