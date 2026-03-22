Harry Potter, Paapa Essiedu: "Ricevo minacce di morte a causa del ruolo di Piton"

L'attore ha svelato che essere stato scelto per recitare nella serie targata HBO Max ha portato a dover sopportare critiche e attacchi di ogni genere.

La scelta di affidare a Paapa Essiedu il ruolo di Piton nella serie tratta dai romanzi di Harry Potter è stata fin da subito al centro di commenti, critiche e opinioni di vario genere. L'attore, in una nuova intervista, ha ora svelato cosa ha dovuto sopportare negli ultimi mesi, tra minacce di morte e insulti.

Le conseguenze affrontate a causa del casting

In un'intervista rilasciata a The Sunday Times of London, Paapa Essiedu ha infatti raccontato: "Mi è stato detto: 'Abbandona la serie o ti ucciderò'".

L'interprete del professor Piton nello show tratto dai romanzi di J.K. Rowling prodotto per HBO Max ha quindi aggiunto: "Importa realmente. La realtà è che se guardo Instagram vedrò qualcuno che dice: "Verrò a casa tua e ti ucciderò". Quindi, anche se sono abbastanza sicuro di non essere assassinato... Questa cosa potrebbe invecchiare male!".

Essiedu ha quindi aggiunto: "Ma sì, anche se spero di stare bene, nessuno dovrebbe trovarsi ad affrontare una cosa del genere per aver fatto il proprio lavoro. Molte persone rischiano la vita per lavoro. Io interpreto un mago in "Harry Potter". E mentirei se dicessi che non mi influenza emotivamente".

Le reazioni negative, tuttavia, hanno avuto un impatto che i critici non apprezzeranno: "Ma gli insulti mi danno la carica. E mi rendono ancora più determinato a dare vita a questo personaggio, perché ripenso a come mi sentivo da bambino. Mi immaginavo a Hogwarts su una scopa, e l'idea che un bambino come me possa vedersi rappresentato in quel mondo? Questa è la motivazione per non lasciarmi intimidire da chi dice che preferirebbe vedermi morire piuttosto che fare un lavoro di cui sarò davvero orgoglioso".

Il legame tra l'attore e i romanzi di J.K. Rowling

Paapa ha ammesso di non aver mai visto i film dedicati alle avventure di Harry Potter, ma ha ricordato perché ama i romanzi di J.K. Rowling. L'attore ha spiegato: "Da ragazzino ero un grande lettore. Mia madre non poteva permettersi di pagare una babysitter durante le vacanze, quindi mi portava in biblioteca. Ho amato Harry Potter. Non ho mai visto i film, ma i romanzi sono stati una forma di evasione quando altre cose erano meno facili per me".

Essiedu ha confermato di aver accettato un impegno lavorativo davvero importante, firmando un contratto che prevede un impegno di 10 anni nell'ambiziosa serie tv targata Warner: "Avrò 45 anni quando finirò e so che la mia vita cambierà in modo importante, ma devo semplicemente accettarlo. Potrei avere dei figli quando finirò questa serie".