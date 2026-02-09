“Harry Potter sarà l’evento in streaming più grande di sempre”, la promessa di Warner ai fan

La serie si presenta già come una delle più attese ed è prevista attualmente per il 2027 su HBO Max, con i produttori che sono già pienamente convinti del suo successo assicurato

L'attesissima serie Harry Potter sarà "il più grande evento in streaming nella storia di HBO Max e probabilmente nello streaming in generale", ha dichiarato convinto a Londra il responsabile del reparto streaming di Warner Bros. Discovery.

J.B. Perrette, CEO e presidente di Global Streaming and Games presso WBD, ha parlato con toni entusiastici della serie, che vedrà Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago Harry Potter. L'occasione è stata un evento per annunciare la data di lancio di HBO Max nel Regno Unito e in Irlanda.

"Il produttore della saga e della futura serie David Heyman vi illustrerà la portata della produzione_, i dettagli, la meticolosità di ciò che stanno realizzando e di ciò che stanno costruendo", ha affermato Perrette. "_Si tratta di un livello completamente diverso rispetto al cinema tradizionale".

Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint osservano un manico scopa nel film Harry Potter and the Sorcerer's Stone

La serie di Harry Potter includerà dettagli inediti

"Nella serie sarà possibile approfondire maggiormente e raccontare più dettagli che non è stato possibile inserire in un film di due ore. A Casey [Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e HBO Max Content] non piace che lo dica, ma penso davvero che questo sia l'evento streaming del decennio".

L'attesa per la serie, che racconterà la saga di Harry Potter di J.K. Rowling in un dramma televisivo di sette stagioni (una per ogni romanzo della saga), è stata significativa sin dal suo annuncio nell'aprile 2023.

HBO Max sarà lanciato nel Regno Unito e in Irlanda il 26 marzo, completando così l'introduzione del servizio di streaming in Europa (in Italia è arrivato il 13 gennaio scorso). La serie Harry Potter, prodotta da Warner Bros. Television, HBO Entertainment, Brontë Film & TV e Heyday Films, sarà lanciata il prossimo anno e sarà senza dubbio una delle serie più significative del 2027 in tutto il mondo.

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Chi sono le nuove star della saga?

Il giovane Dominic McLaughlin, come detto, sarà il protagonista della serie nel ruolo di Harry Potter, insieme ad Alastair Stout, che interpreterà Ron Weasley, e Arabella Stanton, che interpreterà Hermione Granger. Anche John Lithgow (Silente), Janet McTeer, Paapa Essiedu (Piton) e Nick Frost (Hagrid) avranno ruoli importanti.

La serie cinematografica originale ha reso famosi Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, incassando circa 7,7 miliardi di dollari in tutto il mondo al botteghino, senza contare merchandising e home video ed escludendo anche i tre film della saga di Animali Fantastici.