Harry Potter, John Lithgow pronto a lasciare la serie HBO per il caso J.K. Rowling

Nel corso di una recente intervista, John Lithgow ha parlato delle critiche ricevute dalla scrittrice dei celebri romanzi e di aver pensato di rinunciare al ruolo di Albus Silente nello show

Negli ultimi anni la figura di J.K. Rowling, autrice della saga letteraria di Harry Potter, è diventata piuttosto controversa a causa delle sue dichiarazioni spesso tacciate di essere transfobiche.

Ne ha pagato le conseguenze anche il cast della saga cinematografica, che ha scelto di distanziarsi da quelle dichiarazioni, ma ha colpito anche il nuovo cast della prossima serie HBO, tra cui l'interprete di Albus Silente, John Lithgow.

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John Lithgow voleva abbandonare il ruolo di Silente

In un'intervista al New York Times, l'attore ha dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di rinunciare al ruolo a causa delle opinioni espresse apertamente da Rowling. Alla fine, ha deciso di restare, ma ora è consapevole che "in ogni intervista che farò per il resto della mia vita, questo argomento verrà fuori".

Chiarendo di non condividere il punto di vista di Rowling, l'attore ha ribadito di non averla mai incontrata e di ritenere che la storia di Harry Potter sia in contrasto con le sue opinioni nella vita reale. Perché? Perché il mondo magico è "chiaramente dalla parte degli angeli, contro l'intolleranza e il bigottismo".

Molti diranno probabilmente che Lithgow sta ancora in qualche modo girando intorno alla polemica. Tuttavia, si potrebbe anche sostenere che, dato che le convinzioni della Rowling non fanno parte della storia di Harry Potter, non c'è motivo per cui lui, o qualsiasi altro membro del cast, non debba partecipare alla narrazione di questa storia.

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Anche la HBO ha preso le distanze dalle opinioni di J.K. Rowling

L'anno scorso, il CEO di HBO Casey Bloys aveva dichiarato: "È abbastanza chiaro che quelle sono le sue opinioni personali e politiche. Ne ha tutto il diritto. Harry Potter non viene segretamente influenzato da nulla. Se volete discutere con lei, potete farlo su Twitter".

La serie di Harry Potter è stata scritta e prodotta esecutivamente da Francesca Gardiner. Mark Mylod è produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie vede J.K. Rowling come produttrice esecutiva con Neil Blair, Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Chi sono i nomi confermati nel cast di Harry Potter

La nuova serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO presenta un cast completamente rinnovato rispetto ai film: i tre protagonisti sono interpretati da Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Alastair Stout come Ron Weasley e Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger.

Tra gli adulti di Hogwarts figurano John Lithgow nel ruolo del preside Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Nick Frost come Rubeus Hagrid; inoltre compaiono Luke Thallon nel ruolo del professor Quirinus Raptor e Paul Whitehouse come Argus Gazza. Attorno a loro è stato annunciato anche un ampio gruppo di giovani attori che interpreteranno numerosi studenti di Hogwarts.

Quando e dove uscirà in streaming la nuova serie HBO

Il nuovissimo Harry Potter, prodotto da HBO, è previsto in uscita nel 2027. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa, ma i dirigenti hanno indicato come finestra di debutto i primi mesi del 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).