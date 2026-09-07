Harry Potter, trovato il nuovo Voldemort, ma i fan si preoccupano: dov'è la versione adulta?

La serie HBO ha scelto Billy Barratt per interpretare il giovane Tom Riddle nella seconda stagione, ma il casting lascia ancora senza risposta la domanda più importante: chi sarà il Voldemort adulto?

La seconda stagione di Harry Potter comincia a prendere forma e HBO ha appena aggiunto un nome particolarmente interessante al cast. Billy Barratt interpreterà Tom Riddle, il giovane mago destinato a trasformarsi nel Signore Oscuro Voldemort.

Billy Barratt sarà il giovane Tom Riddle

La scelta dell'attore britannico non è casuale. Barratt ha già scritto una piccola pagina di storia della televisione: a soli 13 anni è diventato il più giovane vincitore di un International Emmy Award, conquistando il premio come miglior interpretazione maschile.

Locandina di Harry Potter

Nella nuova serie sarà quindi chiamato a dare un volto a una delle figure più importanti dell'intera saga. Il Tom Riddle che vedremo nella seconda stagione è ancora lontano dall'aspetto del Voldemort adulto, ma proprio attraverso la sua storia la serie potrà mostrare meglio le origini del personaggio e il percorso che lo porterà a diventare il più temuto nemico di Harry Potter. Eppure l'annuncio di Barratt apre immediatamente un'altra questione. Chi interpreterà Voldemort dopo?

HBO ha confermato il giovane Tom Riddle, ma non ha ancora annunciato l'attore che interpreterà Voldemort nella sua versione adulta. È questo il grande interrogativo lasciato dal nuovo casting. Nei film originali il personaggio era indissolubilmente legato a Ralph Fiennes, che ha interpretato il Signore Oscuro in diversi capitoli della saga e ne ha definito l'immagine cinematografica per un'intera generazione.

Il confronto con la saga cinematografica rende la scelta ancora più delicata. Nei film il personaggio ha avuto infatti diversi volti a seconda dell'età e della situazione narrativa. Ralph Fiennes è stato il volto principale di Voldemort, ma non è stato l'unico attore coinvolto nella rappresentazione del personaggio. Nel primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, il Signore Oscuro era stato interpretato fisicamente da Richard Bremmer, mentre Ian Hart prestava voce e interpretazione al volto di Voldemort comparso sulla nuca di Raptor.

Per le versioni più giovani di Tom Riddle, invece, la saga ha scelto interpreti differenti. Christian Coulson ha vestito i panni del giovane Voldemort in Harry Potter e la camera dei segreti, mentre Harry Potter e il principe mezzosangue ha mostrato sia Hero Fiennes Tiffin nei panni di Riddle undicenne sia Frank Dillane nella versione adolescente.

La serie HBO di Harry Potter sembra dunque intenzionata a mantenere anche questo elemento della storia originale: un personaggio destinato a cambiare radicalmente aspetto nel corso degli anni e più interpreti chiamati a rappresentarne le diverse età.

Nuovi volti anche per Dobby e Ginny Weasley

Il casting della seconda stagione non riguarda soltanto Tom Riddle. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Lenny Rush interpreterà Dobby, che nella serie sarà realizzato attraverso la CGI. L'arrivo del personaggio rappresenta uno dei passaggi più attesi dai fan, soprattutto considerando quanto il piccolo elfo domestico sia diventato popolare nella saga cinematografica.

Cambierà invece interprete anche Ginny Weasley. Bonnie Hill prenderà il posto di Gracie Cochrane, che aveva interpretato il personaggio nella prima stagione e non tornerà nei nuovi episodi.

La serie è quindi già alle prese con alcune modifiche al cast mentre prepara il passaggio alla seconda parte della storia di Harry. La prima stagione della nuova serie televisiva dedicata al mondo creato da J.K. Rowling debutterà su HBO il 25 dicembre 2026.

L'ambizione del progetto è quella di raccontare nuovamente l'intera saga attraverso una serie televisiva, con più spazio per gli eventi e i personaggi che nei film hanno dovuto essere necessariamente condensati.