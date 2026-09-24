Lucca Comics 2026 pensa in grande, tra anteprime e ospiti: da Alberto Angela a Godzilla Minus Zero

La manifestazione celebra 60 anni di storia con un programma ricchissimo di cinema, serie TV, animazione e incontri: da Percy Jackson a Harry Potter, passando per Godzilla, Hunger Games e grandi protagonisti della cultura pop.

Il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 2026 è ufficialmente iniziato. Nel giorno esatto in cui, 60 anni fa, nasceva la manifestazione, è stato presentato, in una Milano in fibrillazione per la fashion week, il programma della nuova edizione, in calendario dal 28 ottobre al 1° novembre nel capoluogo toscano.

Sessant'anni dopo quel primo appuntamento del 1966, Lucca si prepara a celebrare la propria storia guardando però soprattutto al futuro, con un programma che attraversa fumetto, videogiochi, editoria, animazione, cinema e serie TV. E proprio il grande schermo avrà un ruolo centrale, con un'Area Movie ricchissima di anteprime, proiezioni speciali, incontri e ospiti internazionali.

Lucca Comics 2026, i film e le serie TV protagonisti dell'Area Movie

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: i tre protagonisti della serie

Il programma cinematografico e televisivo di Lucca Comics 2026 porta in città alcuni dei franchise più attesi della stagione, alternando grandi produzioni internazionali, anime, animazione e cinema d'autore.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Disney+ porterà per la prima volta a Lucca i giovani protagonisti Walker Scobell, Leah Sava' Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e all'executive producer Dan Shotz. Il pubblico potrà assistere a un panel dedicato con clip inedite della terza stagione, in arrivo sulla piattaforma dal 20 novembre.

Anche HBO Max punta su uno dei mondi fantasy più riconoscibili di sempre. A Lucca sarà allestito un padiglione dedicato alla nuova serie di Harry Potter, attesa in streaming a Natale 2026. Installazioni, photo opportunity e attività immersive permetteranno ai fan di entrare nel mondo della serie prima del debutto.

Spazio anche all'animazione con Adventure Time: Missioni Leggendarie, nuova serie ambientata ancora una volta nella Terra di Ooo. A Lucca arriverà inoltre lo showrunner Nate Cash, protagonista di incontri, screening e sessioni di firmacopie.

Dagli 883 a Dexter: le serie arrivano nel cuore di Lucca

Il programma non guarda soltanto ai grandi franchise internazionali. Sky porterà in anteprima Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia. Il regista sarà a Lucca insieme a Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli per la proiezione in anteprima del quinto episodio.

Nord Sud Over Est: la leggendaria storia degli 883, Elia Nuzzolo e Oscar Matteo Giuggioli nella prima foto della stagione w

Anche Paramount+ sarà protagonista con la seconda stagione di Dexter: Resurrection, accompagnata da una proiezione speciale e da un talk. L'esperienza dedicata alla serie proseguirà poi fuori dalle sale, con un padiglione in Piazza Anfiteatro dedicato ai 20 anni del franchise.

Sul fronte anime, Crunchyroll porterà a Lucca un padiglione immersivo di 150 metri quadrati e un programma che comprende proiezioni, incontri e annunci. Tra gli appuntamenti spicca l'anteprima mondiale dei primi due episodi di Shangri-La Frontier Stagione 3.

Toei Animation sarà invece presente con One Piece e PreCure, mentre Dynit porterà in anteprima nazionale Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme, con la presenza del regista Naoya Ando e del produttore Takashi Maekawa.

Animazione e grandi film: da Il Gatto col Cappello a Godzilla

L'Area Movie di Lucca Comics 2026 guarda anche all'animazione internazionale. Warner Bros. Pictures presenterà Il Gatto col Cappello, nuovo film di Warner Bros. Pictures Animation diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja. A Lucca sarà presente lo stesso Carloni insieme alle voci italiane Stefano Fresi e Herbert Ballerina.

Ricco anche il programma di Lucky Red, che aprirà l'Area Movie con Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A.. L'anteprima sarà accompagnata da Peter Lord, fondatore degli Aardman Studios, e dal regista Matthew Walker, in occasione dei 50 anni dello studio britannico.

Tra gli appuntamenti più interessanti per gli appassionati di animazione e cinema d'autore c'è Look Back, tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto. A Lucca arriverà il regista Hirokazu Kore-eda, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

Lucky Red proporrà inoltre il ritorno sul grande schermo di Kiki consegne a domicilio, rimasterizzato in 4K, all'interno di un'intera area dedicata allo Studio Ghibli.

Godzilla Minus Zero: il poster italiano

Per gli appassionati del cinema di genere, invece, tornano le Notti Horror di Lucca Comics & Games. Tra gli appuntamenti spicca l'anteprima nazionale di Godzilla Minus Zero, nuovo capitolo del franchise diretto da Takashi Yamazaki, in programma al Cinema Astra il 31 ottobre. Il programma comprende anche The Nameless Ballad di Federico Zampaglione, Arachnid - Ragnatela letale, Popeye's Revenge, IT ENDS e l'anteprima italiana di Hope, horror thriller di Na Hong-jin con un cast internazionale che comprende Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender e Alicia Vikander.

Hunger Games, Fast & Furious e Frank Miller

Hunger Games - L’alba sulla mietitura, Ralph Fiennes in una scena

Non mancheranno poi alcuni appuntamenti rivolti agli appassionati dei grandi franchise. Hunger Games - L'alba sulla mietitura, nuovo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Suzanne Collins, sarà protagonista di una proiezione speciale, accompagnata da un'installazione in Piazza San Giusto.

Universal Pictures celebrerà invece i 25 anni di Fast & Furious con una proiezione speciale del primo film della saga, diretto da Rob Cohen e interpretato da Paul Walker e Vin Diesel.

A chiudere idealmente il percorso tra cinema e fumetto sarà Frank Miller: American Genius, documentario dedicato alla carriera del celebre autore di Daredevil, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Year One e Sin City. A rendere l'appuntamento ancora più significativo sarà la presenza a Lucca dello stesso Frank Miller, insieme alla regista Silenn Thomas.

Alberto Angela a Lucca Comics 2026 con Cesare

Un primo piano di Alberto Angela

Tra le presenze che ampliano il programma oltre i confini tradizionali del festival c'è anche Alberto Angela, atteso a Lucca il 31 ottobre nello spazio Mondadori. Il divulgatore presenterà Cesare. La conquista dell'eternità, il suo volume dedicato a Giulio Cesare e alla conquista della Gallia. Il libro, pubblicato da Mondadori, costruisce il racconto a partire dal De bello Gallico, intrecciando ricostruzione storica, avventura e divulgazione.

La presenza di Alberto Angela si inserisce nella nuova dimensione assunta da Lucca Comics, sempre più capace di mettere in dialogo cultura pop, divulgazione e narrativa. Del resto, anche la collaborazione con Mondadori nel 2026 si muove proprio in questa direzione, con un padiglione che riunisce generi, autori e pubblici differenti.