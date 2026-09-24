Un Posto al Sole, anticipazioni 25 settembre: Damiano sulle tracce di Grillo, Nunzio e Samuel ai ferri corti

Mentre Gianluca è ancora in coma in ospedale e Alberto sempre più disperato, Damiano parte con le ricerche di Eduardo: il poliziotto sospetta di Grillo, che ora dovrà fare molta attenzione per non essere scoperto. È questo quello che vedremo nell' episodio di venerdì 25 settembre di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv e di cui, a fine agosto, è iniziata la 31esima stagione.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Damiano decide di mettersi sulle tracce di Eduardo, insospettito dal fatto che abbia lasciato a casa tutti i suoi effetti personali, mentre Grillo teme che il poliziotto possa scoprire la verità e tiene Sabbiese ancora sotto controllo. Al Caffè Vulcano intanto, la tensione non accenna a diminuire dopo il licenziamento di Micaela, tanto che Samuel compie un gesto inaspettato. Mariella invece, continua a godersi le lezioni di yoga con Guido e a punzecchiare Sasà.

Anticipazioni 25 settembre: Damiano sulle tracce di Grillo, Nunzio e Samuel ai ferri corti

Alberto

Dopo aver capito che Eduardo non è scappato con Stella, Damiano si è reso conto che avrebbe dovuto mettersi alla ricerca dell'amico. A questo punto però, un sospetto: e se in questa scomparsa ci fosse di mezzo il coinvolgimento di Grillo? Damiano inizia a indagare per scoprire cosa sia realmente accaduto. All'ospedale Gianluca è ancora grave: Alberto continua ad andare ogni giorno da Gianluca, aggrappandosi alla speranza di vederlo migliorare. Disperato al pensiero delle condizioni del figlio, l'avvocato Palladini troverà conforto proprio nelle parole di una persona che non si sarebbe mai aspettato.

Al Vulcano invece, il licenziamento di Micaela continua a scuotere i protagonisti: l'allontanamento della gemella infatti, fa esplodere definitivamente la tensione tra Nunzio e Samuel, ormai sempre più ai ferri corti.