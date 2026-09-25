GF Vip, Selvaggia Lucarelli reagisce alla squalifica di Simone Annicchiarico: “Non posso accettare…”

La squalifica di Simone Annicchiarico divide il pubblico del Grande Fratello Vip. Selvaggia Lucarelli ha commentato l'uscita del concorrente con un messaggio che ha attirato subito l'attenzione dei fan.

La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello ha provocato diverse reazioni, dentro e fuori dalla Casa. L'ex concorrente è stato allontanato dal reality dopo una bestemmia pronunciata durante la diretta streaming sulla regia 2. Tra le voci che hanno commentato la decisione c'è anche quella di Selvaggia Lucarelli, opinionista del programma, che ha affidato a X il suo pensiero sulla vicenda.

Selvaggia Lucarelli sulla squalifica di Simone Annicchiarico

Lucarelli ha commentato la decisione con una frase destinata a far discutere: "Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore". Il riferimento ironico alla bestemmia e alla conseguente squalifica ha rapidamente attirato l'attenzione dei fan del programma. Il post dell'opinionista è stato infatti ripreso e commentato da numerosi telespettatori, molti dei quali hanno espresso il proprio disaccordo rispetto alla decisione degli autori.

La vicenda potrebbe essere affrontata anche durante la puntata in diretta di questa sera. Al momento non è chiaro se a Simone Annicchiarico sarà consentito partecipare al programma in studio per commentare quanto accaduto.

Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip

Le reazioni degli altri concorrenti

Anche gli altri concorrenti sono stati informati della squalifica. I partecipanti sono stati chiamati in Confessionale a gruppi e hanno ricevuto la notizia dell'uscita di Simone. Come già accaduto in passato in situazioni analoghe, ad Annicchiarico non è stato consentito salutare personalmente gli ex compagni di avventura prima di lasciare il programma.

Tra i concorrenti, Giulia Provvedi ha commentato: "Oltre al dispiacere del non averlo, c'è anche il come si sente lui ora". Marina La Rosa ha invece detto: "Mi dispiace proprio tanto, lui faceva proprio la differenza".

Più legato al rispetto delle regole il commento di Alex Belli: "Sono le regole di ingaggio e le regole sono molto semplici, qua siamo in onda, ma non siamo a casa nostra, ricordiamocelo sempre. Perché è veramente un peccato, perdere una persona e un'anima del genere per una leggerezza di questo tipo è veramente un peccato".