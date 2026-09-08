Affari Tuoi, addio a Thanat a e Lupo che cita Amadeus, ma non Stefano De Martino

Pierluigi Lupo ha raccontato sui social il suo percorso ad Affari Tuoi e l'addio al programma. Nel suo messaggio ha ricordato Amadeus, mentre non ha mai nominato Stefano De Martino.

La nuova edizione di Affari Tuoi è partita con diverse novità e alcune assenze che non sono passate inosservate. Tra queste ci sono Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, per anni presenze familiari al pubblico del game show di Rai 1. A spiegare cosa è successo è stato Lupo, che in un messaggio sui social ha ricordato il suo percorso nel programma e ha citato Amadeus, senza mai nominare Stefano De Martino.

Nel corso degli anni, Lupo e Thanat erano diventati una sorta di consiglieri dei concorrenti, suggerendo strategie nella scelta dei pacchi. Le loro raccomandazioni, non sempre azzeccate, contribuivano però a spezzare la tensione e a rendere ancora più vivaci i momenti della trasmissione.

Già nella scorsa stagione il loro ruolo era progressivamente diminuito, anche in seguito all'arrivo di Herbert Ballerina, diventato una presenza centrale al fianco di Stefano De Martino. Per questo motivo, il loro addio non ha sorpreso del tutto il pubblico affezionato al game show.

Pierluigi Lupo saluta Affari Tuoi: il messaggio per Amadeus

A ufficializzare l'addio è stato Pierluigi Lupo con un messaggio pubblicato su Instagram. Nel suo lungo ricordo viene citato Amadeus, mentre non viene mai nominato Stefano De Martino. "Non avevo mai pensato di parlare in televisione e mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. Era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani. Poi un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse più l'incredulità o la gioia".

Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo

Lupo ha poi raccontato anche un episodio avvenuto poco prima della nuova stagione, quando una persona lo ha riconosciuto per strada chiedendogli se sarebbe stato presente in trasmissione. "Proprio ieri pomeriggio l'autista di un pullman mi ha suonato e poi, sporgendosi dal finestrino, mi ha chiesto: 'Ci sarai stasera?'. E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva".

A rispondergli è stato Thanat, che ha raccontato di vivere una situazione molto simile: "Sai che anche a me le persone continuano a fermarmi e chiedermi se ci sarò quest'anno?". La risposta di Lupo lascia però aperta la porta a un possibile ritorno: "Faremo qualcosa insieme".

Affari Tuoi si trasferisce da Roma a Milano

L'assenza di Lupo e Thanat non è l'unico cambiamento della nuova edizione di Affari Tuoi. La principale novità riguarda infatti lo spostamento della trasmissione da Roma a Milano.

Il programma ha dovuto dire addio al Teatro delle Vittorie, storico studio romano che la Rai ha deciso di vendere. Il trasferimento nel capoluogo lombardo ha comportato anche un altro addio molto sentito dal pubblico: quello di Gennarino, il celebre cane protagonista delle precedenti edizioni.

Con il trasferimento a Milano, Affari Tuoi ha però trovato una nuova mascotte. Si tratta di Tommasino, il figlio della sorella di Gennarino, che raccoglie così l'eredità del cane diventato uno dei simboli più riconoscibili del programma.