Harry Potter: il lavoro sulla stagione 2 della serie è già iniziato

HBO ha confermato che gli autori stanno già iniziando a delineare la storia che verrà raccontata nei prossimi episodi dell'adattamento televisivo.

La serie di Harry Potter non è ancora arrivata sugli schermi, ma HBO ha confermato che gli autori stanno già scrivendo la stagione 2.

Casey Bloys, durante la presentazione dei progetti per la prossima stagione, ha infatti confermato che il lavoro per il secondo capitolo della storia è già iniziato.

Il lavoro sulla seconda stagione

Parlando dei progetti legati alla serie tratta dai romanzi di Harry Potter, Bloys ha spiegato: "Non so se ci sarà una situazione tipo uno stop alle riprese della stagione 1 il venerdì e l'inizio delle riprese della stagione 2 dal lunedì. Ci sarà una pausa, ma faremo qualsiasi cosa sia necessaria per non avere un enorme gap".

Il capo di HBO ha quindi sottolineato: "Per i ragazzi, ma anche per gli spettatori. Cercheremo di non avere pause troppo lunghe. Si tratta di uno show grande, con molti effetti speciali, ovviamente, un'operazione enorme, ma faremo quello che sarà possibile".

Il progetto di HBO è di adattare ogni romanzo della saga di Harry Potter, scritta da J.K. Rowling, che ha fatto visita per la la prima volta al set, in una stagione ed è probabile che i produttori stiano sperando di non dover cambiare gli interpreti dei giovani protagonisti, come accaduto con i film. Per riuscirsi sarà quindi importante realizzare gli episodi piuttosto rapidamente.

Il cast dello show

La serie arriverà sugli schermi americani, e di tutto il mondo, nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati di lancio Germania, Italia e Regno Unito.

L'adattamento televisivo della saga è scritto da da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie.

Tra gli interpreti ci saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermione Granger), John Lithgow (Silente), Janet McTeer (Minerva), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Hagrid), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Bel Powley e Daniel Rigby (Petunia e Vernon Dursley).