Daniel Radcliffe svela la tenera lettera al nuovo Harry Potter: "Voglio abbracciare il cast dello show"

La star di Harry Potter ha mandato una missiva al suo giovanissimo successore per esprimere il suo affetto e la sua vicinanza durante la lavorazione della serie reboot.

Daniel Radcliffe vuole essere vicino al cast della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione nel Regno Unito tanto da scrivere una lettera affettuosa al suo successore Dominic McLaughlin. L'attore ha svelato il messaggio durante un'ospitata a Good Morning America, esprimendo il suo affetto nei confronti del piccolo protagonista e del resto del cast dello show HBO capitanato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley.

"Non direi che chiunque interpreterà Harry debba contattarmi, ma conosco alcune persone che lavorano alla produzione", ha detto Radcliffe a proposito della serie HBO. "Ho scritto a Dominic e lui mi ha risposto con un messaggio molto dolce".

I giovani protagonisti della serie reboot di Harry Potter

Che cosa ha scritto Daniel Radcliffe al suo piccolo successore?

Dopo aver interpretato Harry Potter in otto lungometraggi, Daniel Radcliffe ha una certa esperienza riguardo alla saga di J.K. Rowling. Non per questo vuole risultare invasivo nei confronti del nuovo cast.

"Non voglio essere uno spettro nella vita di questi bambini, ho voluto solo scrivergli per dirgli: 'Spero che tu ti diverta tantissimo, anche più di me. Io mi sono divertito tantissimo, ma spero che tu ti diverta ancora di più'", ha spiegato l'attore. "E lo faccio, vedo queste foto di lui e degli altri bambini e vorrei solo abbracciarli. Sembrano così piccoli. Li guardo e dico: 'Oh, è pazzesco che facessi queste cose a quell'età'. Ma è anche incredibilmente dolce e spero che si stiano divertendo un mondo".

Il giovane cast della serie HBO su Harry Potter include anche Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Paciock) e Amos Kitson (Dudley Dursley), tra gli altri. La BBC ha riferito a luglio che i Warner Bros. Studios di Leavesden, casa di produzione della serie, hanno costruito una scuola temporanea in modo che i giovani attori possano continuare gli studi durante le riprese, che dureranno quasi dieci anni, dato che ogni stagione della serie è destinata a trattare uno dei libri di J.K. Rowling.

La prima stagione della serie, che porterà in scena Harry Potter e la pietra filosofale, è attesa nel 2027.