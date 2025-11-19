Harry Potter: J.K. Rowling ha fatto per la prima volta visita al set della serie

La scrittrice, secondo alcune fonti vicine alla produzione, ha incontrato i membri del cast e della troupe impegnati nel Regno Unito.

La scrittrice J.K. Rowling ha fatto visita al set della nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter.

Le fonti del sito Deadline hanno svelato qualche dettaglio dell'arrivo dell'autrice, condividendo anche qualche reazione da parte dei membri del cast e della troupe.

L'arrivo della scrittrice sul set

Le riprese della nuova serie che porterà sul piccolo schermo le avventure di Harry Potter e dei suoi amici sono in corso negli spazi dei Warner Bros Studios a Leavesden e in varie località del Regno Unito.

Le fonti di Deadline hanno rivelato che una persona sul set ha scherzato sostenendo che fosse come una visita da parte dei reali. Alcuni membri della produzione, inoltre, hanno modificato i propri impegni proprio per accogliere J.K. Rowling sul set.

L'autrice, che ha potuto verificare a che punto è il lavoro sulla prima stagione, è coinvolta nella realizzazione dello show in veste di produttrice esecutiva, e ha contribuito alla stesura degli script e alle scelte compiute durante il casting, che si è svolto in estate.

In precedenza J.K. aveva anticipato di aver letto i copioni dei primi due episodi e di averli amati davvero molto. Il nuovo adattamento, inoltre, dovrebbe essere particolarmente fedele all'opera letteraria e Rowling, nell'annuncio della produzione che era stato diramato nel 2023, ha sostenuto che la serie permetterà di prestare più attenzione ai dettagli e offrire maggiore profondità rispetto ai film.

Il cast dello show

La serie tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling, di cui sono apparse nuove foto scattate sul set, arriverà sugli schermi americani, e di tutto il mondo, nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati di lancio Germania, Italia e Regno Unito.

L'adattamento televisivo della saga è scritto da da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. L'autrice della saga, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.

Tra gli interpreti ci saranno Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermione Granger), John Lithgow (Silente), Janet McTeer (Minerva), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Hagrid), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Bel Powley e Daniel Rigby (Petunia e Vernon Dursley).