Harry Potter: tutto quello che sappiamo sulla (discussa) serie tv HBO

Se c'è un titolo che sta facendo discutere fin dal suo primo annuncio questo è sicuramente la serie tv dedicata ad Harry Potter, in produzione a HBO. Invece di espandere il Wizarding World con sequel e prequel come provato a fare con la saga di Animali Fantastici - qualcuno avrebbe voluto vedere sullo schermo la storia dei Malandrini, ad esempio - riadatterà i sette romanzi di successo di J.K. Rowling partendo da zero. Con l'ufficializzazione dei tre membri principali - i nuovi Harry, Ron e Hermione - possiamo approfittarne per fare un punto su tutto quello che sappiamo finora.

Harry Potter, la serie tv: dalla pagina allo schermo

Un'immagine dallo speciale di HBO Max per l'anniversario della saga

Il serial sarà distribuito da HBO in America e da HBO Max nel mondo, piattaforma di Warner Bros. Discovery che dovrebbe arrivare nel 2026 anche in Italia. Sarà composta da sette stagioni (successo permettendo ovviamente), una per ognuno dei libri della saga, ognuna composta in media da otto episodi. La showrunner sarà Francesca Gardiner (The Man in the High Castle, His Dark Materials, Succession_) mentre il regista di gran parte delle puntate sarà Mark Mylod (Succession). Le riprese dovrebbero iniziare quest'estate per una messa in onda tra il 2026 e il 2027. Nella writers room ci sarà anche Laura Neal (Killing Eve) mentre la costumista sarà Holly Waddington, vincitrice dell'Oscar per Povere Creature!

È stato costruito un set gigantesco, una mini-metropoli per ricreare Privet Drive, la via fittizia a Little Whinging nel Surrey (la casa babbana dei Dursley dove cresce Harry da bambino), presso i Warner Bros. Studios di Leavesden a Watford, in Inghilterra, che comprende anche tutto il necessario per il cast e la troupe. Il costo è di 1 miliardo di sterline (1,32 miliardi di dollari): un investimento necessario e che secondo la produzione si ripagherà da solo. In Harry Potter e la pietra filosofale la strada si trovava a Picket Post Close a Bracknell, in Inghilterra, per poi venire sostituita da una replica agli stessi Studios.

Un'immagine di Sir Cadogan nel terzo film della saga

Considerando una produzione di due anni a stagione in media - anche per non far invecchiare troppo i giovani protagonisti, in piena età dello sviluppo - dovremmo essere impegnati come spettatori in questo nuovo viaggio almeno fino al 2039-2040. La nuova serie si rivolgerà ovviamente principalmente alle nuove generazioni, dalla Gen Z alla Gen Alpha e a quella adolescenziale che verrà ancora dopo. Anche i nuovi spettatori, come chi è cresciuto con i libri e con i film, vedrà la propria crescita andare di pari passo con quella degli interpreti e dei loro personaggi. Lo show non si dimenticherà in ogni caso di fan storici della prima ora, come dichiarato dal capo dell'intrattenimento del canale via cavo.

Lo show sarà prodotto da HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi, insieme a Gardiner e Mylod. La Rowling non dovrebbe avere nessun controllo creativo ma rimanere legata al progetto solo attraverso i diritti d'autore sulla saga letteraria.

Il nuovo trio magico

I nuovi Hermione, Harry e Ron

Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry Potter, Arabella Stanton avrà il ruolo di Hermione Granger, mentre Alastair Stout interpreterà Ron Weasley. Tutti emergenti e visti quasi solamente a teatro nel West End. L'età del trio si dovrebbe aggirare intorno agli 11 anni, che e più quella degli interpreti dei film quando iniziarono.

Il casting è stato curato da Lucy Bevan e Emily Brockmann. La produzione non vede l'ora di far vedere al mondo il talento di questi tre bambini ed è felice della partecipazione numerosa e di tutti gli altri talenti scoperti.

I professori della nuova Hogwarts

Nuovi docenti cercasi

Sappiamo anche già molto del cast adulto, per il momento principalmente legato alla Scuola di Magia e Stregoneria, location principale del primo libro e quindi della prima stagione. John Lithgow sarà Albus Silente, il Preside che avvicina presto il giovane Signor Potter. Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt, direttrice della Casa di Grifondoro e professoressa di Trasfigurazione.

Paapa Essiedu avrà il ruolo di Severus Piton, da subito "nemico" di Harry e professore di Pozioni, nonché direttore della Casa di Serpeverde. Nick Frost, che ha già lavorato con il giovanissimo McLaughlin nel film Grow, lo ritroverà sul set della serie nei panni del mezzogigante guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi a Hogwarts Rubeus Hagrid.

Nel cast ricorrente figura invece Paul Whitehouse - che in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban era Sir Cadogan, il cavaliere della Tavola Rotonda nel dipinto magico - come Argus Gazza, il temibile custode della Scuola. Accanto a lui Luke Thallon nei panni di Quirinius Raptor, sibillino professore di Babbanologia e Difesa contro le Arti Oscure.