Harry Potter e i doni della morte - Parte 2, l'atto finale della saga, stasera su Italia 1: trama e cast

Stasera si Italia 1 in prima serata va in onda Harry Potter e i doni della morte - parte 2, ultimo appuntamento della saga cinematografica

Harry Potter e i doni della morte - parte 2 è il film che Italia 1 propone stasera 2 marzo in prima serata. La pellicola è l'ultimo capitolo della saga cinematografica basata sui personaggi nati dalla penna di di J.K. Rowling. Trama, cast e trailer

La Trama di Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Harry, Hermione e Ron a Hogwarts in una scena di Harry Potter e i doni della morte parte 2

L'ultima parte dell'avventura di Harry Potter e dei suoi insostituibili amici. Harry, Ron ed Hermione organizzano un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove è nascosto uno degli Horcrux rimasti. Benché lo recuperino sono costretti a fuggire, e lo fanno in grande stile, liberando un drago dalle segrete della banca. Ed è in sella al drago che si dirigono ad Hogwarts, pronti a distruggere gli ultimi due Horcrux rimasti e sconfiggere definitivamente Lord Voldemort che radunerà nella scuola tutto il suo esercito scontrandosi contro gli studenti e l'Ordine della fenice. La battaglia finale ha così inizio, portando con se i caduti e le straordinarie rivelazioni conclusive, per culminare con il duello definitivo fra il ragazzo che è sopravvissuto e il signore oscuro. Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive.

Il trailer di Harry Potter e i doni della morte - parte 2 si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto da David Yates.

Cast

Basato sulla secondaparte dell'omonimo romanzo di J. K. Rowling. Attualmente è il sedicesimo maggiore incasso nella storia del cinema, nonché il film della saga con gli incassi maggiori, Qui trovate la recensione di Harry Potter e i doni della morte - parte 2.