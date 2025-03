Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: il curioso retroscena sulle bacchette di Daniel Radcliffe

Ultimo giovedì sera sulle reti Mediaset in compagnia di Harry Potter e dei suoi amici per il capitolo conclusivo della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling.

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 andrà in onda questa sera alle ore 21.20 su Italia 1 e chiuderà la messa in onda dei lungometraggi usciti nelle sale dal 2001 al 2011, e incentrati sul personaggio interpretato da Daniel Radcliffe.

La pessima abitudine di Daniel Radcliffe sul set

Protagonista di otto film e star indiscussa del franchise, Daniel Radcliffe è praticamente cresciuto sul set di Harry Potter e ha trascorso parecchie ore tra una scena e l'altra, cercando di ingannare il tempo a causa dei tempi cinematografici piuttosto lenti.

Primo piano di Daniel Radcliffe in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2

Sul set dell'ultimo capitolo, in particolare, Daniel Radcliffe distrusse circa 80 bacchette a causa della sua brutta abitudine di utilizzarle per suonare la batteria oppure per tenere il tempo. In questo modo, la produzione fu costretta a cambiargli spesso la bacchetta per girare le varie scene del film.

Lo scontro finale tra Voldemort e Harry

Per la conclusione della saga, Harry Potter (Daniel Radcliffe) torna a Hogwarts per preparare la resa dei conti con la sua nemesi, Lord Voldemort (Ralph Fiennes). È la celebre Battaglia di Hogwarts, al fianco dei suoi migliori amici Ron Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).

Il film svela gli ultimi retroscena sulle storie di Severus Piton (Alan Rickman) e Albus Silente (Michael Gambon).

Tom Felton e Jason Isaacs in una scena di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2

Nel cast dell'ultimo capitolo, diretto da David Yates, anche Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Warwick Davis (Filius Vitious), David Bradley (Argus Gazza), John Hurt (Garrick Olivander), Tom Felton (Draco Malfoy), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Maggie Smith (Minerva McGranitt), David Thewlis (Remus Lupin), Julie Walters (Molly Weasley) e Ciarán Hinds (Aberforth Silente).