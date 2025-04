Volete rivivere la magia dei film di Harry Potter? Ecco i migliori set LEGO

La magia di Harry Potter e la magia dei mattoncini LEGO si sono incontrate già da tempo, ma questo splendido incantesimo continua a produrre un set dopo l'altro per offrire agli appassionati di entrambe le realtà sempre nuovi modi per rivivere le scene più amate delle storie del popolare maghetto e i suoi compagni di scuola (e avventura). Questo l'approccio che più ci interessa in questo articolo, in questa selezione di quelli che ci sembrano i migliori set per giocare con il Wizarding World, perché chi scrive è appassionato del mondo LEGO da molto tempo e ha sempre amato la duplice valenza di questi prodotti, capaci di far passare splendidi momenti di relax nella fase di costruzione, ma offrire tanti momenti di divertimento anche una volta ottenuto l'oggetto completo e pronto all'uso.

Hagrid dal set della Capanna

E l'apporto della fase di gioco ha guidato la nostra selezione rispetto a quella più prettamente espositiva, perché un'ampia fetta di pubblico di Harry Potter è molto giovane e può usare i set LEGO per rivivere giocando i momenti che più ama delle avventure di questi splendidi personaggi e dei luoghi in cui si verificano. Un'altra discriminante è stata il prezzo: abbiamo cercato di segnalare anche set dal costo contenuto, per poter aggiungere elementi alla propria collezione senza impattare troppo sul portafogli. Per fare un esempio: abbiamo evitato di includere la bellissima Banca dei Maghi Gringott o il set che richiama la consegna dell'iconica lettera da parte di Hedwig, che ci sono sembrati set più da collezione che da gioco. Nulla vi vieta però di darle un'occhiata per ammirare la sua bellezza.

Prepararsi alla scuola di magia

Il punto di partenza per ogni giovane aspirante mago e studente di Hogwarts è di prepararsi per l'anno scolastico che sta per iniziare, comprare il necessario per affrontare le lezioni, studiare e sopravvivere un anno nella scuola di magia più celebre del Wizarding World. E dove andare, se non nella splendida Diagon Alley?

Negozi di Magia di Diagon Alley

Il set di Dragon Alley

Il set Negozi di Magia di Diagon Alley è un po' una forzatura di quanto detto in apertura, perché ci viene presentato come un set da esposizione, ma è secondo noi adatto anche a far da sfondo per giocare a prepararsi per l'anno accademico di Hogwarts, con le sue 12 microfigure (ovvero più piccole della minifigure standard) di tanti personaggi principali della saga, da Harry, Ron ed Hermione ai gemelli Weasly con Ginny, Draco e Narcissa Malfoy e così via. Un set che si può esporre sia aperto, come un'unica fila di negozi (e in questa configurazione è più adatto anche a giocarci) che chiuso, presentandosi come una via con i negozi ai due lati. Per la sua dimensione in scala rispetto agli altri set, non si presta molto a integrarsi con altri prodotti Lego del brand, ma di contro può essere adatto a essere il primo (e, nel caso, unico) set del mondo di Harry Potter.

Olivander e Madama McClan: Abiti per Tutte le Occasioni

Il set di Olivander e Madama McClan

Ciò detto, però, c'è un altro set che ci permette di giocare a prepararci per l'anno scolastico e che si va a integrare meglio in una serie di acquisti Lego Harry Potter, ovvero quello che riproduce due negozi iconici della popolare strada del mondo magico: quello di bacchette di Olivander e quello di abiti di Madama McClan. Se il set precedente è uno spaccato della strada nel suo complesso, qui c'è il dettaglio di due delle sue location più amate, rappresentate con una densità di accessori incredibile, dalla scatola con la bacchetta di Harry agli espositori di questo indispensabile strumento dei maghi, di cui ne sono presenti 26 in totale. Anche in questo caso le minifigure non mancano e sono 6 in tutto: Harry Potter, Garrick Ollivander, Madama McClan, Padma Patil, uno studente di magia e una strega con un carretto di fiori, insomma un mix di personaggi chiave e altri che possono andare a completare il proprio Wizarding World in versione Lego.

Come dicevamo è il livello di dettaglio a fare la differenza, e dare soddisfazione in fase di montaggio, a cominciare dalla scala che permette a Olivander di raggiungere gli scaffali più elevati del suo negozio ai manichini per quello di Madama McClain, che comprende anche diversi cappelli e mantelli da far indossare alle propria minifigure. Se l'avventura scolastica inizia da Diagon Alley, la fase di gioco non può che iniziare da un set che ne riproduce uno spaccato in modo fedele e dettagliato.

Costruire il Castello di Hogwarts

I blocchi estraibili dei sotterranei di Hogwarts nel set della Sala Grande

Una volta pronti, il passo successivo è andare ad Hogwarts, ma farlo in termini Lego può avere strade diverse. La prima è ovviamente col set Lego dedicato che non includiamo in questa lista perché molto oneroso in termini economici. Ne esiste anche una versione in scala minore che può aver senso per la stessa logica spiedata prima per quello di Diagon Alley, ma rispetto a quello menzionato sopra la fase di gioco è nettamente subordinata a quella espositiva. E allora una via è di costruirlo in modo graduale, a pezzi, come può essere sensato parlando di Lego, sfruttando una serie di set pubblicati nel 2024.

Sala Grande

"La più grande riproduzioni in mattoncini Lego mai realizzata della Sala Grande", così il sito ufficiale ci presenta questo set che rappresenta il cuore del castello e della scuola di magia, ricco com'è di dettagli che ne riproducono l'atmosfera unica, tra candele fluttuanti e l'illusione del cielo sulle teste degli studenti. Studenti che sono rappresentati dal numero elevato di minifigure presenti, tra cui sono presenti Harry ed Hermione, Albus Silente e un troll di montagna con poter giocare. Il set, che rappresenta l'hub della nuova serie modulare e a cui si collegano altri prodotti LEGO Harry Potter, non si limita alla sola ampia sala di Hogwarts, ma comprende anche il cortile e i sotterranei, che sono divisi in tre blocchi con altrettante stanza estraibili: un corridoio, la sala comune di Tassorosso e un bagno.

Lezione di Pozioni

La lezione di pozioni in versione Lego

Direttamente collegato al precedente c'è il set della Lezione di pozioni, che noi troviamo veramente adorabile per livello di dettagli e divertimento nel montaggio. Se il set bello già di per sé e permette di rivivere momenti iconici dei film e dei libri della serie, ha il valore aggiunto di poter essere chiuso a formare una stanza e andarsi a collocare in uno dei tre blocchi del set precedente. Ovviamente andrà a sostituire uno di quelli presenti che va quindi sacrificato, ma permette di personalizzare ulteriormente la Sala grande che vi abbiamo presentato. Anche in questo caso non m mancano le minifigure e oltre a Hermione, che può essere un doppione avendo altri set, ci sono il professor Severus Pinon, Pansy Parkinson e Seamus Finnigan.

Un'alternativa per avere la scuola di Harry Potter

Esiste però un'alternativa a questa nuova serie di set collegati ed è legata ad altri pubblicati in precedenza e ugualmente pensati per mettere insieme almeno una parte del castello o comunque uno spaccato di ambientazioni chiave del mondo di Harry Potter in cui far muovere i propri personaggi. I set che ne fanno parte sono i seguenti, ma nel dettaglio vi parliamo di un paio di essi: + Hogwarts: errore della pozione polisucco + Ala dell'ospedale di Hogwarts + Cortile di Hogwarts: Il salvataggio di Sirius + Hogwarts: Stanza dei requisiti + La battaglia di Hogwarts

I set modulari del Castello di Hogwarts

Sono i set pubblicati a partire dal 2021 che possono essere in parte difficili da trovare, di cui fanno parte anche i prossimi due di cui vi parliamo più nel dettaglio.

La Camera dei Segreti di Hogwarts

La Camera dei Segreti, come detto poco sopra, può servire per dar vita al castello di Hogwarts ed è un set alternativo per avere la Sala Grande della scuola di magia. Anche in questo caso le minifigure non sono poche, 10 in totale, e comprendono sia Harry che Hermione, Silente, ma anche Ginny Weasley, Tom Riddle e Luna Lovegood. Un set da non trascurare, se lo si riesce a trovare, perché rappresenta una porzione corposa della scuola.

Ufficio di Silente

Ugualmente interessante è l'Ufficio di Silente, perché rappresenta un'altra location iconica delle storie della saga, in cui poter ambientare porzioni importanti delle proprie sessioni di gioco. Anche in questo caso le minifigure sono significative e possono rappresentare una selezione interessante per iniziare la propria collezione, perché comprendono anche in questo caso Herry ed Hermione, ma sul fronte personale di Hogwarts non ci si limita al solo Silente, ma si ha anche Severus Pinon, Argus Gazza e Madama Pince, più una figura di gatto che va ad arricchire il contesto. Soffermandosi sull'ufficio vero e proprio, l'ambiente è molto dettagliato con i suoi quattro livelli e tanti accessori a disposizione.

Il mondo attorno a Hogwarts

Hogwarts non è però solo la scuola, ma anche gli ambienti circostanti, di cui l'elemento di maggior rilievo è principalmente uno: la casa di Hagrid. E non potevamo non segnalarvela a seguire insieme a un altro set che non si collega direttamente alla Sala Grande descritta in precedenza, ma viene presentato come parte dello stesso sistema modulare.

La Capanna di Hagrid: una Visita Inattesa

L'adorabile Capanna di Hagrid

Adorabile il set della Capanna di Hagrid, una delle location che preferiamo della saga, riprodotta splendidamente. Per la sua importanza narrativa, può essere un set da cui iniziare la propria collezione, anche perché contiene le minifigure di tutti i protagonisti (il trio al completo formato da Harry, Ron ed Hermione), l'impagabile Hagrid, ovviamente, e un antagonista d'eccezione come Draco Malfoy. Oltre a loro, sono presenti anche Norberto e Thor, per il quale è prevista anche la cuccia costruibile all'esterno. Se dovessimo consigliare un primo acquisto per iniziare a entrare nel mondo di LEGO Harry Potter, sarebbe sicuramente questo set. D'altra parte: "Hogwars non esiste senza di te", Hagrid.

Guferia del Castello di Hogwarts

Altro set modulare di Hogwarts per come è stata impostata lo scorso anno è la Guferia del Castello. Anche se non si collega direttamente alla Sala Grande citata sopra, ne fa comunque parte e va a completare l'immaginario perché fondamentale per le nostre e vostre storie (è il luogo in cui Harry invita Cho Chang al ballo, d'altra parte). Non è un set grande né dispendioso, quindi può essere una pratica aggiunta alla propria collezione, anche perché aggiunge appunto il personaggio di Cho accanto a Harry, Argus Gazza che altrimenti è presente nel set dell'ufficio di Silente citato prima, che fa però parte dell'altra serie relativa alla saga, e 5 diversi gufi. E non può esistere il mondo di Harry Potter senza gufi.

Viaggiare nel Wizarding World

Il mondo di Harry Potter è vasto e necessita di mezzi di locomozione speciali per spostarsi al suo interno. Ne abbiamo individuati due che rappresentano momenti chiave dei film, ma che per loro natura sono anche tra i più adatti per essere usati nelle fasi di gioco.

Ford Anglia Volante

Partiamo dalla Ford Anglia volante della famiglia Weasley, fondamentale per rievocare i momenti iniziali del secondo film, Harry Potter e la camera dei segreti. Un set che consigliamo perché permette di avere nella propria collezione Lego sia Harry che Ron, con relativi animali domestici, Edvige e Crosta. Il tutto per soli €15. È vero, è un set piccolo, ma con poca spese aggiunge tasselli alla propria collezione relativa al Wizarding World.

Avventura su Nottetempo

Da un mezzo di trasporto all'altro, da un film al successivo. Saliamo a bordo di Nottetempo per l'ultimo passo di questa panoramica di set LEGO Harry Potter. Il veicolo è iconico, la realizzazione è perfetta e oltre all'autobus viola comprende Harry con tanto di baule, la Gazzetta del Profeta che evoca la fuga da Azkaban di Sirius Black, la fermata dell'autobus e altre minifigure a supporto (Ernie Botto, Stan Picchetto e della strega addormentata). Anche questo caso, un'aggiunta preziosa alla propria collezione a un prezzo contenuto.