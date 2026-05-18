Grande Fratello Vip, i bookmaker scelgono la regina della finale: quote clamorose

Domani sera si spegneranno le luci della Casa del Grande Fratello e, mentre cresce l'attesa per la finalissima, sono soprattutto le quote dei bookmaker ad attirare l'attenzione dei fan del reality. L'edizione condotta da Ilary Blasi ha provato a lasciarsi alle spalle le polemiche nate dopo il caso che aveva coinvolto Alfonso Signorini, riuscendoci soltanto in parte. Gli ascolti non hanno infatti premiato il programma e il doppio appuntamento stagionale potrebbe aver allontanato una parte del pubblico storico del reality.

Adesso però è il momento del verdetto finale e, secondo i bookmaker, la corsa alla vittoria sembra essere diventata un duello tra due delle protagoniste assolute di questa edizione.

Quote Grande Fratello, Alessandra Mussolini è la favorita per la vittoria

A guidare i pronostici è Alessandra Mussolini, protagonista di una crescita costante settimana dopo settimana nelle considerazioni degli scommettitori Sisal. Chi aveva puntato su di lei all'inizio del programma, quando la sua vittoria era proposta a quota 25.00, oggi potrebbe ritrovarsi con una vincita importante.

Secondo le quote Sisal, la vittoria di Alessandra Mussolini viene ora data a 2,75, numeri che la rendono la principale favorita per conquistare il reality nella serata finale.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Antonella Elia pronta al sorpasso: i bookmaker prevedono un testa a testa

Alle spalle della Mussolini troviamo Antonella Elia, prima finalista ufficiale del programma e determinata più che mai a ribaltare i pronostici. La sua quota vincente è fissata a 3,00, segnale di una sfida apertissima che potrebbe decidersi soltanto negli ultimi televoti.

Le due concorrenti sono state tra le protagoniste più discusse e seguite dell'edizione e, secondo gli analisti, saranno loro a contendersi il titolo fino all'ultimo minuto.

Renato Biancardi è l'underdog di questa edizione

Grande Fratello, gli outsider che possono sorprendere in finale

Più staccati gli altri concorrenti ancora in corsa. I bookmaker quotano a 7,50 Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raoul Dumitras, considerati outsider ma ancora con qualche possibilità di ribaltare il pronostico. Alla stessa quota troviamo anche Raimondo Todaro, che però deve ancora conquistare ufficialmente un posto tra i finalisti. All'inizio della puntata finale, infatti, Ilary Blasi chiuderà il televoto aperto venerdì scorso tra Todaro e Renato Biancardi.

Renato Biancardi è l'underdog della finale: quota altissima per la vittoria

Secondo i bookmaker, Renato Biancardi rappresenta il classico underdog del reality show. Il creator napoletano viene infatti considerato il concorrente con meno possibilità di trionfare rispetto agli altri finalisti. Per questo motivo, un'eventuale vittoria di Biancardi pagherebbe addirittura 33 volte la posta giocata su Sisal, una quota altissima che testimonia quanto sarebbe clamoroso il suo successo nella finale del Grande Fratello.