Harry Potter: Daniel Radcliffe svela il suo film preferito (e quello che ama meno) della saga

Daniel Radcliffe torna a parlare della saga che lo ha reso celebre, offrendo uno sguardo sorprendentemente personale e, a tratti, spiazzante sui titoli del franchise cinematografico.

Daniel Radcliffe ripercorre la saga di Harry Potter scegliendo il suo capitolo preferito e quello meno riuscito. Tra imbarazzo, nostalgia e nuove prospettive, l'attore racconta come il tempo abbia cambiato il suo modo di guardare i film.

Come cambia lo sguardo di Radcliffe su Harry Potter

Per chi è cresciuto davanti alla macchina da presa, il tempo agisce come uno specchio deformante. Daniel Radcliffe, protagonista assoluto della saga di Harry Potter, lo racconta con una sincerità disarmante: rivedere i film oggi non significa soltanto rivivere un successo, ma confrontarsi con versioni passate di sé stesso, spesso difficili da accettare.

Daniel Radcliffe sul set

Nel corso degli anni, l'attore ha più volte ammesso di provare una certa resistenza nel riguardare il proprio lavoro, soprattutto quello legato al maghetto più famoso del cinema. Eppure, qualcosa è cambiato. "Ora ho più tempo per apprezzare i primi film", ha spiegato, riconoscendo una nuova tenerezza verso le interpretazioni dell'inizio. Se da adolescente quelle immagini gli provocavano imbarazzo, oggi le osserva con uno sguardo più indulgente, quasi affettuoso.

Il paradosso, però, resta intatto. "A 18 anni mi imbarazzava guardare i primi film. Adesso li trovo dolci, mentre mi imbarazza guardarmi a 18 o 19 anni", ha raccontato, descrivendo un ciclo continuo di auto-critica che si sposta insieme all'età. Un meccanismo curioso, che trasforma ogni fase della sua carriera in un territorio da rivalutare col passare del tempo.

Questo rapporto oscillante con il proprio passato rende ancora più interessante la sua analisi della saga. Non si tratta di un giudizio freddo o tecnico, ma di una rilettura emotiva, influenzata da ricordi, crescita personale e consapevolezza. Ogni film diventa così una fotografia di un momento preciso della sua vita, più che un semplice capitolo di una storia.

Il migliore e il peggiore: le scelte sorprendenti dell'attore

Quando si tratta di scegliere, anche un protagonista può cedere alla tentazione di stilare una classifica. E Radcliffe lo fa senza troppi giri di parole, incoronando Harry Potter e i doni della morte - parte 2 come il suo preferito: "È il mio preferito tra tutti". Una scelta che riflette forse la maturità raggiunta nel finale della saga, dove interpretazione e consapevolezza si incontrano.

Harry Potter e i Doni della Morte

Accanto a questo, emerge una seconda sorpresa: tra i titoli più apprezzati figura anche Harry Potter e il calice di fuoco, che l'attore ha indicato come uno dei suoi favoriti, pur ammettendo una certa incredulità: "Mi affascina... non pensavo che sarebbe stato il mio secondo preferito". Una dichiarazione che sottolinea quanto le preferenze possano cambiare nel tempo, persino per chi quei film li ha vissuti in prima persona.

Sul fronte opposto, Radcliffe individua il capitolo meno riuscito in Harry Potter e il principe mezzosangue, precisando però una distinzione importante: il problema riguarda soprattutto la sua performance, non il film in sé. "È più una questione del mio lavoro, non del film", ha chiarito, dimostrando ancora una volta una certa severità verso sé stesso.

Nel mezzo, restano affetti sparsi e piccoli dettagli che continuano a brillare. L'attore ha citato con entusiasmo La Camera dei Segreti, ricordando il fascino del basilisco, e ha quasi chiesto indulgenza ai fan per aver preferito il quarto capitolo al celebrato Il Prigioniero di Azkaban: "So che tutti vorrebbero che dicessi Azkaban... ma ho amato quello che ho potuto fare nel quarto film".

Oggi, con una carriera ormai svincolata dal ruolo che lo ha reso celebre, Radcliffe guarda al futuro con un certo distacco. Tanto da immaginare che suo figlio possa vivere la storia attraverso la nuova serie HBO, senza il peso della sua presenza: "Guardarla con tuo padre sarebbe meno cool. Ti toglierebbe immersione".