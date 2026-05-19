GF Vip Sondaggi, Todaro sfida Renato al televoto: chi conquista la finale

Questa sera, martedì 19 maggio, si conclude l'ottava edizione del Grande Fratello Vip. Il primo atto della finale sarà proprio la chiusura del televoto aperto lunedì scorso, che sta decidendo il sesto finalista ufficiale del reality. In queste ore il pubblico è chiamato a scegliere tra due concorrenti rimasti in bilico: Raimondo Todaro e Renato Biancardi. L'esito del voto potrebbe cambiare fino all'ultimo momento, rendendo la sfida ancora più incerta.

Televoto decisivo tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi

Il confronto tra i due concorrenti è serratissimo. Secondo i sondaggi online del portale Freeforum, Raimondo Todaro sarebbe leggermente in vantaggio con il 51,03% delle preferenze, mentre Renato Biancardi si ferma al 48,9%. Un margine minimo che lascia tutto ancora aperto, con il verdetto finale affidato esclusivamente al pubblico da casa.

I finalisti già certi nella Casa più spiata d'Italia

Nella Casa sono rimasti sette concorrenti. Tra questi, cinque hanno già conquistato l'accesso alla finale nel corso delle settimane. Tra i protagonisti spiccano Antonella Elia e Alessandra Mussolini, le prime che hanno raggiunto il traguardo e considerate le favorite alla vittoria secondo le previsioni dei bookmaker. Completano il gruppo dei concorrenti rimasti anche Lucia Ilardo, Antonella Volpe e Raul Dumitras, insieme agli ultimi due ancora in attesa di conoscere il proprio destino definitivo.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Sondaggi e pronostici: sfida apertissima fino all'ultimo voto

I dati dei sondaggi online raccontano un testa a testa serrato, che potrebbe ribaltarsi in qualsiasi momento. La differenza minima tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi rende il risultato altamente incerto. Secondo alcune dinamiche emerse nelle ultime ore all'interno della Casa, anche le relazioni e le strategie di gioco potrebbero influenzare il giudizio del pubblico, soprattutto dopo le discussioni legate alla presunta storia tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, ritenuta da alcuni coinquilini poco convincente.

Attesa per la finale con Ilary Blasi

L'attesa ora è tutta per la diretta finale, che sarà condotta da Ilary Blasi, pronta a proclamare il vincitore di questa edizione. Nonostante ascolti non sempre brillanti, il reality ha mantenuto alta l'attenzione del pubblico grazie alle dinamiche tra i concorrenti e ai colpi di scena che hanno caratterizzato l'intera stagione. Stasera, dunque, si accendono le luci dell'ultima puntata: il pubblico deciderà chi porterà a casa la vittoria finale.