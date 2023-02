Harry Potter e i doni della morte - parte 1, stasera su Italia 1: trama e cast

Stasera si Italia 1 in prima serata va in onda Harry Potter e i doni della morte - parte 1, penultimo appuntamento della saga cinematografica

Harry Potter e i doni della morte - parte 1 è il film che Italia 1 propone stasera 23 febbraio in prima serata. La pellicola è il penultimo capitolo della saga cinematografica basata sui personaggi nati dalla penna di di J.K. Rowling. Trama, cast e trailer

La Trama di Harry Potter e i doni della morte - parte 1

Dopo la tragica conclusione dell'ultimo anno scolastico, gli alunni di Hogwarts si accingono a tornare a scuola. Ma questo non sarà un anno come gli altri per Harry, Ron e Hermione che si preparano a una pericolosissima missione: scoprire e distruggere il segreto dell'immortalità di Voldemort, gli Horcrux. Senza la guida dei loro insegnanti e senza la protezione del professor Silente i tre amici dovranno fare affidamento l'uno sull'altro, ma le Forze Oscure metteranno a repentaglio la loro amicizia!

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1: i retroscena sul bacio e la scena di "nudo"

I nostri protagonisti (Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson) in una sequenza di Harry Potter e i Doni della Morte - parte 1

Nel frattempo il mondo dei maghi è diventato un posto pericoloso per tutti i nemici del Signore Oscuro: la guerra a lungo temuta è scoppiata e i Mangiamorte di Voldemort hanno preso il controllo del Ministero della Magia e assalito Hogwarts. L'unica speranza di Harry è trovare l'Horcrux prima di essere preso e catturato dalle creature oscure. Harry però scopre l'esistenza della Leggenda dei Doni della Morte secondo la quale Voldemort potrebbe ottenere il potere assoluto e per impedirglielo c'è solo una persona, quella che in passato era stato soprannominata "il bambino che è sopravvissuto". Lo scontro finale tra quel bambino ormai cresciuto e il terribile Voldemort è sempre più vicino.

Il trailer di Harry Potter e i doni della morte - parte 1 si può vedere grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Il film è diretto da David Yates.

Cast

Daniel Radcliffe nei panni del famoso Harry Potter in un'immagine tratta dal film I Doni della Morte - parte 1

Basato sulla prima parte dell'omonimo romanzo di J. K. Rowling, diviso in due pellicole, la pellicola vede Harry Potter abbandonare Hogwarts per cercare e distruggere gli horcrux, oggetti in cui Lord Voldemort ha imprigionato una parte della propria anima, Qui trovate la recensione di Harry Potter e i doni della morte - parte 1.