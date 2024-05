Uomini e donne anticipazioni, Daniele ha scelto: Gaia o Marika? Ecco con chi è uscito il tronista

Gaia o Marika? Nella puntata di Uomini e donne registrata oggi 6 maggio Daniele Paudice ha scelto tra le due corteggiatrici rimaste sul parterre del programma di Maria De Filippi. In studio c'erano anche Mario e Ida. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Le ultime novità dal parterre di Uomini e donne

Nello studio del dating show di Maria De Filippi erano presenti Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista e il corteggiatore hanno avuto un confronto, ma non stanno insieme. Lo speaker napoletano era sul parterre di Uomini e Donne per dimostrare a Ida quanto ci tiene a lei.

Sembra che Mario sia andato anche sotto casa della tronista per parlarle, ma lei non è scesa, ignorando tutte le sue richieste di chiarimento. In sostanza, il loro faccia a faccia ha chiuso il percorso e ha sancito un addio.

Mario e Ida si sono detti addio

Daniele Paudice, invece, alla fine ha deciso: La sua scelta è stata Gaia, rispettando le sensazioni che il pubblico aveva espresso sulle piattaforme social. Il tronista napoletano ha lasciato lo studio con la 25enne milanese, che durante la sua partecipazione a Uomini e Donne ha quasi raddoppiato il numero di follower su Instagram, raggiungendo oggi i 62mila.

Gaia è già madre di un bambino, il che ha influito molto sull'approccio con Daniele, che ha sottolineato di non averla mai baciata per rispetto al suo ruolo di mamma. Nella vita lavora come estetista.

Daniele e Gaia

Dopo la loro prima esterna, Daniele aveva descritto Gaia come "una ragazza autentica". La ragazza è scesa per corteggiare Daniele perché si era identificata in alcune cose che il tronista aveva detto nel suo video di presentazione: "Sembri un po' duro, ed è lo stesso che dicono di me. Ma quando mi conoscono, capiscono che sono l'esatto opposto. Sono molto sensibile".

L'ultima esterna è stata girata dal Tronista con Marika e Gaia in una villa, le due ragazze non si sono incontrate. Daniele, come aveva preannunciato, non ha baciato nessuna delle due. Dopo la decisione del tronista, Marika ha detto che si aspettava di non essere scelta ed ha augurato a Daniele tanta felicità. Durante i best moments con Gaia, Daniele si è commosso.

Per il Trono Classico, Cristiano Lo Zupone ed Asmaa sono usciti insieme dal programma