Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1: i retroscena sul bacio e la scena di "nudo"

Prima ancora dell'uscita di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 i fan e i tabloid stavano già erroneamente parlando di una scena di nudo che avrebbe dovuto mostrare Harry ed Hermione, ovvero Daniel Radcliffe baciarsi in mezzo alla nebbia con niente addosso. Ma, come accade sovente, la realtà è ben diversa dalla fantasia.

Nel penultimo film della saga di Harry Potter, la famosa scena del bacio tra Harry ed Hermione era parte di un'apparizione per torturare Ron, per gentile concessione di un pezzo dell'anima di Lord Voldemort, che si è rivelata controversa per alcuni ancor prima dell'uscita del film. Molti credevano infatti che gli ultimi due capitoli della saga sarebbero stati vietati ai minori di sedici anni, cosa che poi si è ovviamente rivelata essere una fake news. Nel libro Doni della Morte, quando Harry apre il medaglione, l'anima di Voldemort in essa contenuta inizia a torturare mentalmente Ron giocando sulle sue più grandi paure. Le apparizioni iniziano ad uscire dal medaglione mostrando anche Harry ed Hermione che si baciano e che dicono a Ron che starebbero molto meglio senza di lui. Quando David Yates annunciò che in Harry Potter e i doni della morte - parte 1 avrebbe incluso questa scena di Harry ed Hermione quelli che avevano letto i libri non furono affatto sorpresi mentre coloro che non li conoscevano, in particolare i genitori, non erano per niente entusiasti con l'idea del regista.

In ogni caso la scena non mostra nessuna nudità, il regista infatti dichiarò che non era necessaria a causa della nebbia che avvolgeva i due attori nella scena, e per di più, cosa ovvia per le persone dotate di buon senso, i due attori non erano affatto nudi durante le riprese. Emma Watson parlò della scena durante una conferenza stampa, i giornalisti si ostinavano a definirlo un bacio in topless ma l'attrice, nel tentativo di mettere fine alle dicerie, dichiarò:

"Non eravamo nemmeno nudi, entrambi indossavamo un paio di jeans, Dan era a torso nudo ed io avevo un reggiseno senza spalline. Il bacio con lui è parte della visione di Ron di una delle cose peggiori che potrebbe immaginare, quindi doveva essere appassionato. Eravamo coperti di pittura, direi che è stato abbastanza stravagante. Era anche difficile, ovviamente, mettere da parte la nostra storia personale perché alla fine siamo cresciuti insieme, ma penso che non si offendano se dico che dopo averlo fatto una, quattro o cinque volte, baciarsi di fronte a una telecamera diventa abbastanza noioso."