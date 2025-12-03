Harry Potter: Daniel Radcliffe e Tom Felton insieme per la prima volta in 7 anni! Le foto della reunion

I due attori si sono riuniti in occasione dell'anteprima del nuovo spettacolo di Broadway nel quale Radcliffe è protagonista, ovvero il musical Merrily We Roll Along di Stephen Sondheim

Gli ex colleghi di Harry Potter, Daniel Radcliffe e Tom Felton, hanno condiviso una magica reunion lo scorso lunedì, mentre partecipavano alla premiere newyorkese di Merrily We Roll Along, una registrazione dal vivo del musical di Stephen Sondheim che è valso a Radcliffe il Tony Award.

Il video dell'evento ha immortalato il momento in cui gli ex colleghi si sono rivisti. A quel punto, le luci della sala lampeggiavano, spingendo i partecipanti a entrare nel teatro, ma Felton e Radcliffe si sono comunque concessi qualche istante per scambiarsi qualche parola.

In seguito, i due attori hanno posato insieme per alcune foto. L'ultima volta che i due si erano incrociati pubblicamente risale al 2018: anche allora, Felton stava partecipando a un evento per celebrare il lavoro del suo ex collega nella produzione di Broadway di The Lifespan of a Fact.

Daniel Radcliffe e Tom Felton insieme nel 2025

Daniel Radcliffe ha ispirato Tom Felton per il suo debutto a teatro

Durante la sua partecipazione al programma Good Morning America lo scorso novembre, Felton ha ringraziato Radcliffe per averlo ispirato a fare il grande salto nel mondo del teatro.

"Ho preso alcuni consigli da Potter. È stato uno dei primi a ispirarmi a venire a Broadway", ha rivelato l'attore in quell'occasione. "L'ho visto, credo, nel suo primo spettacolo, più di dieci anni fa. E ora è ovviamente un vincitore del Tony Award e una grande fonte di ispirazione per il motivo per cui Broadway è così speciale".

I due attori non erano stati fotografati insieme dal 2011, quando avevano partecipato alla premiere di Harry Potter e i doni della morte - parte 2. Da allora, nonostante la rivalità sullo schermo, i due hanno sempre parlato bene l'uno dell'altro. Di recente, Felton ha debuttato a Broadway, tornando così alla saga di Harry Potter, riprendendo il ruolo di Draco Malfoy in The Cursed Child.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Tom Felton in una scena del film

Il ritorno di Draco Malfoy visto da Radcliffe

L'ex interprete di Harry Potter ha dichiarato sempre nel corso di Good Morning America di essere entusiasta di sapere che Felton avrebbe debuttato a Broadway nel suo ruolo più iconico.

"È pazzesco. Tom è più grande di me ed è sempre stato il ragazzo più cool durante la nostra adolescenza. È incredibile che mi consideri una fonte di ispirazione", ha detto dopo aver sentito i commenti di Felton. "È davvero dolce. Sono super entusiasta che lui sia coinvolto in questo progetto, che stia recitando a Broadway e che stia partecipando allo spettacolo. È davvero fantastico. E sono entusiasta che sarà presto in città e che potrò vederlo".