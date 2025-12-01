Harry Potter, la reazione di Dominic McLaughlin alla lettera di Daniel Radcliffe: "Stavo impazzendo"

Dominic McLaughlin, il giovanissimo nuovo interprete di Harry Potter nella serie televisiva in arrivo nel 2026, ha raccontato la sua reazione quando ha ricevuto la lettera inviatagli da Daniel Radcliffe, l'interprete del maghetto nella saga cinematografica prodotta per il grande schermo dal 2001 al 2011.

McLaughlin è stato scelto per interpretare il personaggio principale nella nuova versione dei libri di J.K. Rowling, tra i più grandi successi nella storia della letteratura e successivamente del cinema, grazie alla trasposizione di Warner Bros. con otto film che hanno saputo conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

La reazione di Dominic McLaughlin alla lettera di Daniel Radcliffe

Ospite del Saturday Mash-Up! Live su CBC, Dominic McLaughlin ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la lettera di Radcliffe, mentre era sul treno di ritorno da Glasgow, in Scozia: "Ho ricevuto una lettera da lui in persona, Daniel Radcliffe. È stato pazzesco" ha raccontato "Mio papà mi ha toccato (la spalla) sul treno e semplicemente mi ha dato questa lettera. L'ho letta e poi sono arrivato in fondo, e c'era scritto 'Dan R.'. Stavo impazzendo, ma dovevo restare calmo. Ero sul treno".

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Alla domanda su come stiano andando le riprese, ha risposto: "Sta andando alla grande, sta andando davvero bene. Ho fatto amicizia con tutti, è fantastico essere lì".

La lettera di Daniel Radcliffe e il nuovo corso di Harry Potter

Intervenuto a Good Morning America, Daniel Radcliffe aveva raccontato di aver scritto una lettera a Dominic McLaughlin: "Spero che tu ti diverta tantissimo, e che ti diverti ancora più di quanto mi sia divertito io, io mi sono divertito molto, ma spero che tu ti diverta ancora di più".

Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter nella nuova serie televisiva dedicata al maghetto, al fianco di Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger, Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, John Lithgow nel ruolo di Albus Silente e Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid.