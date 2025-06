Harry Potter, Tom Felton sarà di nuovo Draco Malfoy: l'attore in scena a Broadway in La maledizione dell'erede

La star della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling tornerà in autunno a teatro nel ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo.

Tom Felton interpreterà presto a teatro il suo personaggio più famoso, Draco Malfoy, nella pièce di Broadway Harry Potter e la maledizione dell'erede, dall'11 novembre, per 19 settimane fino al 22 marzo 2026.

Ambientato diciannove anni dopo la fine della saga originale, Harry Potter e la maledizione dell'erede mostra Draco ormai adulto e padre, al fianco di Harry, Hermione e Ron, impegnati a mandare i propri figli a Hogwarts.

Il ritorno di Tom Felton nel ruolo di Draco Malfoy

Per il biondo attore britannico si tratta del debutto a Broadway ed è il primo attore della saga cinematografica a partecipare alla produzione teatrale.

"Far parte dei film di Harry Potter è stato uno degli onori più grandi della mia vita. Entrare a far parte di questa produzione sarà un momento davvero significativo per me, perché quando inizierò le repliche de La maledizione dell'erede questo autunno avrò esattamente l'età che Draco ha nello spettacolo" ha ricordato l'interprete di Draco Malfoy.

Tom Felton in una scena di Harry Potter e il Principe Mezzosangue

"È surreale rimettersi nei suoi panni, e ovviamente tornare ai suoi iconici capelli biondo platino, e sono entusiasta di poter raccontare il proseguimento della sua storia, condividendola con la più grande comunità di fan al mondo. Non vedo l'ora di unirmi a questa compagnia incredibile e far parte della comunità di Broadway".

La contestata produzione sequel di Harry Potter e la carriera di Tom Felton a teatro

Harry Potter e la maledizione dell'erede è basato su una storia originale di J.K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany. Lo spettacolo è in scena al Lyric Theatre di Broadway dal 2018. Originariamente prevista in due parti e con un minutaggio di oltre 5 ore, lo spettacolo è stato poi ridotto in un'unica parte da meno di tre ore.

Tom Felton con Emma Watson nella reunion di Harry Potter

Dopo il successo di Harry Potter, Tom Felton ha lavorato anche in teatro, debuttando nel West End con il ruolo di Sam in 2:22 A Ghost Story e nel 2024 ha interpretato il protagonista Bob Edwards in A Child of Science di Gareth Farr.