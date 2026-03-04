Harry Potter, un attore Marvel in pole per il ruolo di Voldemort nella serie HBO

Dopo che Cillian Murphy avrebbe definitivamente smentito una sua partecipazione alla nuova serie, è emerso un nuovo frontrunner per il ruolo del grande cattivo della storia

Nelle ultime ore, Cillian Murphy ha smentito il suo coinvolgimento nella nuova serie HBO su Harry Potter dopo che per mesi si era vociferato un suo possibile ingaggio per il ruolo di Voldemort, ma nel frattempo è saltato fuori un nuovo nome.

Paul Bettany sul red carpet nel 2025

Chi è il nuovo favorito per il ruolo di Voldemort?

Secondo le ultime voci che si sono diffuse rapidamente nelle ultime ore sui social media infiammando nuovamente la discussione in merito alla scelta del grande cattivo della saga, Paul Bettany sarebbe in cima alla lista della HBO per interpretare il nemico giurato di Harry Potter.

La notizia arriva direttamente da uno scoop del noto insider di settore Daniel Richtman, tra le persone più affidabili quando parliamo di scoop, anche se al momento è comunque meglio prendere questa ultima indiscrezione con le pinze.

WandaVision: un'immagine di Paul Bettany

Dal Marvel Cinematic Universe a Hogwarts?

Se questo rumor si rivelasse corretto, il possibile passaggio della star dal ruolo di Vision nel Marvel Cinematic Universe a quello di Lord Voldemort rappresenterebbe un cambio netto, soprattutto sul piano morale. Se Vision è una figura riflessiva, razionale e guidata da un'etica quasi filosofica, Voldemort incarna l'ossessione per il potere e il rifiuto dell'umanità.

Eppure proprio la freddezza e l'eleganza che hanno caratterizzato la sua interpretazione Marvel potrebbero diventare il punto di forza di un nuovo Voldemort: meno teatrale rispetto alla versione di Ralph Fiennes, più glaciale e psicologico.

Daniel Radcliffe faccia a fiaccia con un irriconoscibile Ralph Fiennes in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

La serie Harry Potter sarà un evento senza precedenti

Secondo i vertici di HBO e Warner Bros. Discovery, la nuova serie tratta dai romanzi di J.K. Rowling è destinata a diventare il più grande evento in streaming di sempre. Si tratta di un progetto ambizioso: la produzione è descritta come "epica" e con una cura ai dettagli superiore a quasi ogni altra cosa prodotta finora.

Inoltre, il formato serie permetterà di esplorare molto più a fondo la storia e i personaggi del mondo di Hogwarts, raccontando aspetti della saga che i film non potevano includere nelle loro due ore di durata. Questo significa che i fan potranno immergersi in una versione più completa e dettagliata delle avventure di Harry Potter.

Quando e dove uscirà in streaming

La nuova serie televisiva di Harry Potter, prodotta da HBO, è prevista in uscita nel 2027. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa, ma i dirigenti hanno indicato come finestra di debutto i primi mesi del 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).