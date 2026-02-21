Harry Potter: la serie reboot ingaggia un secondo Ron Weasley per QUELLA scena

Dal web arriva un nuovo aggiornamento sul cast della serie reboot di Harry Potter. Mentre le riprese sono in corso il casting prosegue con l'aggiunta di un secondo interprete di Ron Weasley che farà la sua apparizione nella prima stagione.

Sappiamo che i tre giovani protagonisti del franchise, che succederanno a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nello show e - speriamo - anche nel cuore dei fan sono Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley). Ma Stout non sarà l'unico titolare a interpretare Ron, a quanto pare.

Perché è stato ingaggiato un secondo attore per il ruolo di Ron Weasley?

A sorpresa, Louis Shelton, attore con alle spalle una discreta esperienza teatrale, è stato scelto per interpretare una versione più anziana del personaggio di Ron, apparendo nella scena in cui Ron guarda nello Specchio delle Brame e vede una versione più anziana di se stesso, Caposcuola e Capitano di Quidditch di Grifondoro. La notizia arriva da Redanian Intelligence. Nel tweet si legge, infatti:

"Louis Shelton è stato scelto per interpretare una versione più anziana di Ron Weasley nella serie TV di HARRY POTTER. Sarà la visione di Ron nello Specchio delle Brame quando si vede come Caposcuola".

Nella stessa scena, Harry guarda nello Specchio delle Brame e vede entrambi i suoi genitori, Lily e James Potter, così come la sua famiglia allargata. Al momento non sono stati ancora comunicati i nomi degli interpreti dei genitori che però, a quanto pare, ricopriranno ruoli cruciali nella serie, soprattutto se i piani del reboot di espandere il materiale originale includono un'ulteriore esplorazione dell'era dei Malandrini.

La scena dello Specchio delle Brame è presente anche nel primo film, Harry Potter e la pietra filosofale (2001), ma quando Ron Weasley spiega cosa vede, al pubblico non viene mostrata l'immagine.

Le altre novità nel cast della serie reboot

Sempre Redanian Intelligence ci aggiorna su altre novità nel cast dello show in lavorazione per HBO Max. Naomi Wirthner interpreterà Madama McClan (Madam Malkin in originale), strega amichevole e paffutella, proprietaria del negozio Mawama McClan: Abiti per tutte le occasioni a Diagon AlleyMalkin. La sua presenza nella serie sembra confermare che il primo incontro tra Harry e Draco Malfoy avverrà proprio lì, mentre il maghetto acquista la sua uniforme per Hogwarts insieme a Hagrid.

Se confermata, questa versione sarebbe fedele ai romanzi di J.K. Rowling, mentre differirebbe dai film dove il primo incontro tra Harry e Draco avviene sull'Hogwarts Express, risparmiando così tempo visto lo spazio ridotto sul grande schermo.

Infine scopriamo che Neil Edmond parteciperà allo show nei panni di un direttore d'albergo di cui non si conosce il nome. Probabilmente si tratta del direttore del Railview Hotel, dove i Dursley soggiornano brevemente mentre cercano di sfuggire all'incessante flusso di lettere da Hogwarts per Harry.