Hannibal, Bryan Fuller: "I produttori volevano John Cusack o Hugh Grant, ho dovuto lottare per Mads Mikkelsen"

Il creatore di Hannibal, Bryan Fuller, ha commentato il braccio di ferro con i produttori dello show che volevano John Cusack o Hugh Grant nel ruolo di Hannibal Lecter e non apprezzavano l'idea di avere il meno noto Mads Mikkelsen nel ruolo di protagonista.

Hannibal: Mads Mikkelsen nell'episodio Amuse-Bouche

Bryan Fuller ha rievocato il lungo processo di casting di Hannibal nel corso di un'intervista a Collider in cui ha rivelato:

"C'è stata un po' di confusione per il casting di Hannibal Lecter, abbiamo avuto una divergenza di opinioni sull'attore da scegliere per il ruolo. Il network voleva una star, un attore più mainstream, più americano, mentre noi volevamo un attore che si immergesse nel personaggio di Hannibal Lecter. I produttori pensavano 'Okay come possiamo riuscire ad avere il pubblico più vasto possibile per questo show? Dobbiamo ingaggiare John Cusack come Hannibal Lecter così tutti si sintonizzeranno sulla serie".

Hannibal: Mads Mikkelsen in una scena dell'episodio Apéritif

La prima scelta di Bryan Fuller era Mads Mikkelsen, ma il network non era così convinto: "C'è stata un po' di resistenza sul nome di Mads Mikkelsen perché era europeo, perché era qualcuno che potevi guardare e pensare,'Posso credere al fatto che lui mangi davvero le persone'. Dovevo combattere con un network molto americano che voleva un attore molto americano da vendere al pubblico americano, mentre tutti i creativi dello show volevano che fosse scelta la miglior persona per il ruolo."

NBC ha fatto pressione per avere un nome di peso come John Cusack e ha parlato perfino della possibilità di ingaggiare Hugh Grant (altrettanto famoso, anche se non è americano), ma Bryan Fuller ha resistito alle pressione per difendere la sua scelta di ingaggiare Mads Mikkelsen:

"La discussione è stata interessante perché appena ho detto 'Mads Mikkelsen!' mi hanno risposto 'No, che ne dici di Hugh Grant?' e io, 'Grandioso, fategli un offerta'. Lui ha rifiutato così io sono tornato alla carica con Mads Mikkelsen, e loro 'Perché non John Cusack?' Gli ho risposto 'Fategli un offerta'. Anche lui ha rifiutato, questo carosello è andato avanti per tre o quattro mesi dopo che avevamo ingaggiato Hugh Dancy. Alla fine ho detto solo 'Mads è la persona giusta, è lui che vedo nel ruolo e devo scrivere la serie, ho bisogno di capirlo,' e Jennifer Salke di NBC ha accettato dicendo che si fidava di me e della mia visione sullo show."