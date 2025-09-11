Il silenzio degli innocenti sarà mai una serie tv? Bryan Fuller ha un piano, con Mads Mikkelsen e Zendaya7

Con Hannibal, Bryan Fuller ha riletto i personaggi nati dalla penna di Thomas Harris divertendosi a immaginare liberamente l'interazione tra un giovane Hannibal Lecter, interpretato da un inquietante Mads Mikkelsen, e un problematico profiler dell'FBI di nome Will Graham (Hugh Dancy).

La serie in onda su NBC per tre stagioni, dal 2013 al 2015, si è interrotta bruscamente lasciando i fan con l'amaro in bocca, ma lo stesso bryan Fuller sogna di proseguire il viaggio cin compagnia dei personaggi in un nuovo progetto.

"Il mio progetto dei sogni è realizzare una miniserie de Il silenzio degli innocenti con Mads e Zendaya nei panni di Clarice Starling", ha rivelato a ScreenRant.

Mads Mikkelsen nei panni di Hannibal

Hannibal si è conclusa per sempre?

Basata sui romanzi di Thomas Harris Red Dragon (1981), Hannibal (1999) e Hannibal Rising (2006), Hannibal vede Hugh Dancy nel ruolo del profiler criminale dell'FBI Will Graham, che dà la caccia ai serial killer con l'aiuto del dottor Hannibal Lecter.

Dopo la repentina conclusione con la terza stagione, per anni si è parlato di una quarta stagione di Hannibal che non si è mai concretizzata.

"Il tempo stringe" dichiarò Mads Mikkelsen all'epoca a Deadline. "Non possiamo aspettare 20 anni, ma nei prossimi due anni, se qualcuno troverà una casa, credo che saremo tutti pronti a ripartire."

Bryan Fuller aveva già espresso il desiderio di fare qualcosa con il personaggio "davvero fantastico" di Clarice, spiegando però al Comic-Con del 2015 che "non abbiamo i diritti. Ogni anno torniamo da MGM. All'inizio era un no secco. Poi è diventato un 'Richiedetecelo più avanti'. Se accettassero sarebbe fantastico".