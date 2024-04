Hannibal, la reunion tra Mads Mikkelsen e Hugh Dancy fa impazzire i fan

Durante un panel del Chicago Comic & Entertainment Expo si è verificata una piccola ma gustosissima reunion di Hannibal, con l'incontro tra Mads Mikkelsen e Hugh Dancy.

Andata in onda sulla NBC dal 4 aprile 2013 al 29 agosto 2015, Hannibal è stata cancellata dalla rete dopo sole tre stagioni a causa del basso numero di spettatori. Tuttavia, la serie non era priva di fan accaniti che speravano che potesse approdare su un servizio di streaming come Prime Video o Netflix, mossa non senza precedenti, dato che altre serie televisive come Arrested Development o Lucifer lo avevano fatto in passato.

Dopo che le trattative tra il creatore Bryan Fuller e Amazon si sono interrotte e dopo che Netflix ha rifiutato la serie, sembra che da allora lo show abbia avuto difficoltà a trovare una nuova casa. Mikkelsen ha ammesso in passato di essere ancora perplesso sul perché, considerando che, dopo quasi nove anni, la gente vuole ancora vedere il cast tornare insieme per un finale adeguato.

Nell'immagine postata da Mikkelsen, lo vediamo in compagnia di Hugh Dancy, con la didascalia che recita solamente "Reunited with Hugh Dancy".

Bryan Fuller e i piani per la Stagione 4

Già in passato Bryan Fuller aveva condiviso la sua visione di un potenziale revival. Nel 2020, Fuller aveva rivelato che sarebbe stato possibile rivedere i personaggi morti nella serie. L'ha definita un mix tra Inception e Angel Heart, con l'accento posto sull'offuscamento della realtà:

Mads Mikkelsen: "In Hannibal 4 vorrei che ci fosse Buffalo Bill"

"Credo di aver detto che la quarta stagione è Inception che incontra Angel Heart. E questo significa che ci sarà una notevole manipolazione mentale e un offuscamento della realtà, o almeno della percezione della realtà. E la cosa che mi entusiasma di più è che, poiché ci sarebbe un concetto mentale da esplorare, significherebbe che gli attori che interpretano personaggi che sono morti in precedenza potrebbero manifestarsi nel disordine del cervello di Will Graham".