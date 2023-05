Guerre stellari diretto da Wes Anderson? Il trailer realizzato dall'intelligenza artificiale divide gli utenti

Lo stile registico inconfondibile di Wes Anderson continua a far sì che il regista sia continuo oggetto di parodie. L'ultima, legata a Guerre stellari, ha dato vita a un fake trailer realizzato con l'intelligenza artificiale divenuto immediatamente virale.

Guerre stellari visto da Wes Anderson? Ecco il trailer di The Galactic Menagerie, fake trailer xcreato e diffuso su YouTube canale Curious Refuge. Il trailer si chiede come sarebbe un film di Star Wars se Anderson lo avesse diretto e presenta molti presunti tratti per i quali il regista è noto, tra cui simmetria, colori pastello, narrazione sardonica, scrupolosa attenzione ai dettagli e humor eccentrico. Il finto cast include anche le star abituali di Anderson: Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Bill Murray, Adrien Brody, Willem Defoe, Ed Norton, Timothée Chalamet e Owen Wilson nei panni di Darth Vader.

Beau ha paura, gli spettatori sono convinti che l'attore giovane sia creato con l'intelligenza artificiale

L'ultima follia di internet

The Galactic Menagerie è stato pubblicato il 29 aprile, divenendo rapidamente virale dopo essere stato condiviso da vari account su Twitter, dove è stato visto e commentato da migliaia di utenti. Alcuni dei feedback sono stati positivi, con gli utenti di Twitter entusiasti all'idea che Wes Anderson possa davvero dirigere un film di Star Wars in futuro. Alcuni utenti hanno precisato che non può essere peggiore dei recenti film prodotti da Disney/Lucasfilm.

Tra i commenti positivi, l'utente di Twitter @JBufford3 ha scritto: "Fallo e lo guarderei. Mi pare buono." "Lo guarderei. Ho sempre voluto vedere cosa avrebbe portato Wes Anderson al genere al di fuori del suo solito materiale. Mi piacerebbe vederlo dirigere un episodio di Star Wars o la nuova serie di Harry Potter", ha scritto @GWinssinger.

Tuttavia, gran parte della reazione è stata negativa. Secondo molti utenti il trailer non coglie il punto sia delle opere di Star Wars che di Wes Anderson e ancora più persone sono molto critiche nei confronti dell'uso dell'intelligenza artificiale per generare questo tipo di contenuto.

"Hai derubato entrambi i film di Star Wars e Wes Anderson di ciò che li rende affascinanti e unici con questa merda di intelligenza artificiale. Congratulazioni", ha twittato @doctorbaixue. @heathdwilliams ha scritto: "Dimmi che non capisci né Star Wars né Wes Anderson senza dirmelo".

In un tweet appassionato, @funEman_ ha commentato: "Un'intelligenza artificiale non sarà mai in grado di cogliere la sincerità delle emozioni, dell'espressione e dell'umanità dipinte sullo schermo da Wes Anderson. Tutto ciò di cui è capace è deridere il modo in cui è strutturata un'immagine. Non ha alcuna comprensione della Mise-En-Scène".

E @firagawalkwthme ha twittato: "Gli artisti AI non capiscono Wes Anderson perché, se mai realizzasse uno Star Wars, ucciderebbe Chewbacca".