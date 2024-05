Lego Star Wars compie 25 anni e continua a sorprendere, dal nuovo Millennium Falcon a un magnifico R2D2

25 anni, un quarto di secolo. Fa impressione a dirla così, ma i numeri parlano chiaro: LEGO Star Wars compie 25 anni e questo vuol dire che fa parte delle vite di almeno due generazioni di utenti che sono cresciuti con la Forza in formato mattoncino, de-costruendo il mito per rimetterlo insieme con l'iconico stile Lego. Se l'azienda danese è oggi un brand di tale importanza mondiale è anche per la scelta, geniale e centrata, di aggiungere al proprio catalogo mondi già amati e noti, per riprodurre con i propri inconfondibili e imbattibili mattoni personaggi, veicoli e strutture che già appartenevano e formavano la cultura popolare. A partire proprio da LEGO Star Wars, che celebriamo in questi giorni allineandoci alla consolidata ricorrenza del 4 maggio e il canonico May the Fourth.

La targa celebrativa dei 25 anni di LEGO Star Wars

E così nuovi set dedicati, iniziative come quella a piazza Gae Aulenti a Milano e altre previste in tutti i Lego Store, fino al 25 maggio per l'anniversario della proiezione del primo film della saga, con la più grande parata di sempre, ancora a Milano. Ma anche un evento che non possiamo che definire cinematografico: il Festival del film in 25 secondi, un'attività per i fan, invitati a inviare la propria clip da 25 secondi per ricreare i propri momenti preferiti della saga, i cui video saranno caricati sul canale YouTube Lego. Ma il compleanno è dei set Lego e di quelli vogliamo parlarvi, soprattutto dei nuovi che vengono pubblicati per celebrare la ricorrenza e che la richiamano con un elegante dettaglio che lo sottolinea nella base.

Di nuovo a bordo del Millennium Falcon

Il nuovo Millennium Falcon Lego

Partiamo dal Millennium Falcon, la nave spaziale più iconica e amata dell'universo di_ Star Wars_. Non è una novità nel mondo Lego, ma lo è nel nuovo formato che è sì più contenuto nelle ambizioni, ma lo rende più accessibile a un pubblico ampio: se è indubbio il fascino dei set preesistenti, soprattutto di quello da ben 7541 pezzi, è ugualmente vero che rientravano in fasce di prezzo più proibitive. Anche quello intermedio da 1353 mattoncini aveva un prezzo di €169.90 e cominciava a non essere per tutte le tasche, per non parlare di quello superiore che andava oltre i €400 ma è ormai difficile da trovare e ha raggiunto prezzi veramente insostenibile per l'utente, per quanto appassionato. Il primo pro del nuovo Millennium Falcon commercializzato per i 25 anni di Lego Star Wars è proprio questo: è abbordabile, per quanto il termine sia poco felice parlando di una nave spaziale, con i suoi €84,99 da listino che diventano un po' meno con varie offerte, come vedete nel box che segue.

Non è solo il prezzo il vantaggio: pur con soli 921 mattoncini, il nuovo set del Millennium Falcon riproduce con fedeltà il veicolo di Han Solo e Chewbecca, ne propone una versione compatta ma precisa, a nostro gusto anche migliore di quella del set intermedio, con forme più morbide e aggraziate. Si presenta bene anche dal punto di vista dell'esposizione, con una basetta dedicata che evidenzia la ricorrenza e dà l'illusione dell'astronave in volo. È un oggetto da esposizione facilmente integrabile in qualunque appartamento, senza doversi inventare spazi appositi per i modelli superiori (quello più grande arriva a 84cm di lunghezza, contro i 24 dell'ultimo nato in casa Lego). Montarlo è un piacere per gli appassionati che non sono abituati a dedicare molto tempo a questo tipo di prodotti, ma non tanto da risultare troppo immediato e noioso per l'appassionato. Unica vera pecca è l'assenza di minifigures dedicate, per gli appassionati anche dei personaggi in versione Lego e non solo degli oggetti da montare.

Un R2D2 per amico

Minifigure invece presente nell'altro set da non perdere di questo anniversario: un R2D2 in gran spolvero, che con le sue forme essenziali risulta più che credibile e completo con i suoi 1050 mattoncini. Ha addirittura una certa mobilità, con la sua testa girevole, e viene accompagnato da una targa informativa completata da una minifigure dello stesso robot iconico di Star Wars. L'altro personaggio incluso è invece Darth Malak, una delle sei nuovo minifigure realizzate proprio per l'anniversario del 25 anni. Insomma, un altro must che può completare o dar via a una collezione, ma a differenza dell'altro incoraggia anche la funzione di gioco vero e proprio piuttosto che oggetto da esposizione, quindi adatto anche per i più piccoli che possano aver bisogno di un R2D2 per amico.

Tantive IV e un iconico inizio

L'iconica sequenza iniziale di Star Wars

Ci sono poi due set perfetti per una celebrazione, anche considerando che a fine mese ricorre l'anniversario del primo film della saga: la Tantive IV, la nave spaziale su cui ci porta la prima scena del film di Lucas, e un diorama di quella sequenza che ha fatto la storia del cinema. La nave spaziale è riprodotta con fedeltà in un modello di taglia media, la stessa dimensione del suddetto Millennium Falcon, con uguale supporto e targa che richiama i 25 anni, ma in tutta sincerità troviamo imperdibile il set Imbarco sul Tantive IV, che ci porta invece direttamente a bordo della nave per ricreare quello scontro tra Darth Vader e Stormtroooper che ha dato il via a una saga che ci ha accompagnati dal 1977 a oggi. Due set che si completano a vicenda e che sono perfetti per ricreare quell'incipit che ha cambiato la storia del cinema. E le nostre vite.