Beau ha paura, gli spettatori sono convinti che l'attore giovane sia creato con l'intelligenza artificiale

In attesa dell'uscita italiana prevista per il 27 aprile, a tener banco è la discussione intorno all'aspetto dell'attore che interpreta Joaquin Phoenix da ragazzo in Beau ha paura, attore che, secondo molti spettatori, sarebbe stato creato dall'intelligenza artificiale.

Beau Is Afraid: una sequenza del film

Secondo il Daily Dot, lo scetticismo è iniziato quando è uscito il poster del film pochi mesi fa, con Joaquin Phoenix e varie altre versioni del personaggio in diverse fasi della vita. A interpretare Phoenix da adolescente è stato chiamato Armen Nahapetian, abbondantemente photoshoppato nel poster per sottolineare le somiglianze con Phoenix. Lo strano effetto ottenuto ha messo in allarme i fan che hanno pensato all'uso dell'intelligenza artificiale o della CGI.

Attore vero o creazione in CGI?

Durante la promozione del film, lo studio di produzione A24 ha deciso di capitalizzare la teoria dei fan, mossa che potrebbe aver peggiorato la situazione, alimentando lo scetticismo tra i fan.

Beau ha paura, Ari Aster ha aggiunto un'altra scena di decapitazione: "Che posso dire, mi fanno ridere"

Dall'inizio della controversia, lo stesso Armen Nahapetian ha cercato di mettere le cose in chiaro provando di "essere reale". La sua biografia su Instagram attualmente recita "Non sono A.I.", e in un recente TikTok che ha pubblicato, ha dichiarato subito, "Non sono C.G.I."

Un film che farà discutere

Quel che è certo è che Beau ha paura farà discutere parecchio i fan sia per la natura eccentrica del racconto che per la lunghezza fiume. Per cominciare, un noto critico ha distrutto il film preconizzando la fine della carriera del regista Ari Aster. Restiamo in attesa delle reazioni del pubblico.