Guardians Of The Galaxy Vol. 3: svelato il ruolo di Mark Hamill?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill in una scena del film

Fin dal 2018 la leggenda di Star Wars Mark Hamill e il regista James Gunn hanno espresso la volontà di collaborare insieme. L'occasione è proprio Guardians of the Galaxy Vol. 3, che ha visto la riconferma di Gunn dopo i guai passati a causa dei suoi vecchi tweet provocatori e il licenziamento da parte di Disney. Ormai il fatto che Mark Hamill farà parte del film non è più un mistero, ma in quale ruolo?

Sono in molti a scommettere che a Mark Hamill verrà affidato il ruolo del villain. Un leak da parte di 4chan sostiene che l'attore potrebbe interpretare l'Alto Evoluzionario, scienziato esperto di manipolazione genetica.

Per il momento i dettagli sul plot di Guardians of the Galaxy Vol. 3 sono scarsi. Tempo fa James Gunn ha lasciato intendere che il terzo capitolo della saga dei Guardiani si focalizzerà sulla storia delle origini di Rocket e scopriremo così che l'Alto Evoluzionario è il suo creatore, proprio come nei fumetti. James Gunn si occuperà dello sviluppo del film dopo aver ultimato il suo impegno con DC e Suicide Squad 2. Secondo le prime anticipazioni, Guardians Of The Galaxy Vol. 3 dovrebbe arrivare nei cinema nel luglio 2022, diventando il secondo film dell'anno dell'MCU dopo Black Panther 2.

A dicembre Mark Hamill farà ritorno ancora una volta nei panni dell'eroico Luke Skywalker in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.