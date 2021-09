Guardians of the Galaxy Vol. 3, Seth Green anticipa: "Sarà incentrato su Nebula e Gamora"

Nebula e Gamora al centro della storia di Guardians of the Galaxy Vol. 3, come anticipa l'attore Seth Green, che nell'MCU interpreta Howard il Papero.

Seth Green, che nell'MCU doppia Howard il Papero, ha fornito una gustosa anticipazione sul plot di Guardians of the Galaxy Vol. 3 che, secondo l'attore, sarà incentrato sulla storia di Nebula e Gamora.

Guardiani della galassia Vol.2: Zoe Saldana nei panni di Gamora

L'ultima volta che ci siamo imbattuti nei Guardiani della Galassia è stato in Avengers: Endgame, film che ha cambiato drasticamente le dinamiche del team interstellare. La Gamora che conoscevamo era, infatti, deceduta per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. In Endgame, si fa avanti la Gamora non redenta del 2014, con tutte le implicazioni del caso.

In una recente conversazione con ComicBook.com, il doppiatore di Howard il Papero, Seth Green, ha parlato del futuro del suo personaggio ancora incerto. Green ha ammesso di non sapere se Howard ricomparirà nel terzo e ultimo capitolo della trilogia, ma si è lasciato sfuggire che il film si concentrerà sulla relazione tra Gamora e Nebula:

"Non so se Howard ne fa parte, non ho sentito nulla al riguardo. L'unica cosa che so è che è la storia delle ragazze, è la storia delle sorelle, è la storia di Gamora e Nebula. Quindi non so se è un prequel o se viene fuori dalla nuova linea temporale alterata che è scheggiata dopo il Viaggio nel Tempo degli Avengers. Sinceramente non ne so nulla".

Quello che sappiamo di certo è che Guardiani della Galassia 3 sarà molto commovente, come ha anticipato l'interprete di Nebula Karen Gillan.

Guardians of the Galaxy Vol. 3, diretto ancora una volta da James Gunn che torna a collaborare con Marvel per concludere la sua trilogia, vede il ritorno di Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Sean Gunn.

L'uscita di Guardians of the Galaxy Vol. 3 è fissata per il 5 maggio 2023.