Guardiani della Galassia Vol. 3, Karen Gillan parla della sceneggiatura: "Ero in lacrime"

Fan del Marvel Cinematic Universe, preparatevi e versare tutte le vostre lacrime a causa di Guardiani della Galassia Vol. 3. Secondo quanto raccontato da Karen Gillan, infatti, il film scritto e diretto da James Gunn è assai commovente.

Nel corso di un'intervista con Yahoo! Movies, Karen Gillan ha raccontato di aver letto la sceneggiatura di Guardians of the Galaxy Vol. 3 insieme a Pom Klementieff e di essersi messa a piangere. L'attrice ha spiegato: "Abbiamo letto la sceneggiatura del film insieme e nella stessa stanza. Poi ci siamo guardate e ci siamo messe a piangere".

L'attrice, ovviamente, non ha spiegato quale sia stato il motivo che ha spinto lei e Pom Klementieff alla commozione ma ha continuato a dichiarare: "La trama del film è così emozionante. I personaggi sono tutti così sviluppati in profondità! Sono davvero entusiasta all'idea di interpretare Nebula nel suo post Thanatos".

Mentre la trama del film è ancora sconosciuta, Dave Bautista ha confermato che Guardiani della Galassia Vol. 3 gli offrirà l'ultima opportunità per interpretare Drax. L'attore ha dichiarato: "Lavoriamo su trilogie e James Gunn ha confermato che questo sarà l'ultimo suo film alle prese con i Guardiani. Quando James chiude la porta, la chiudo anche io. Tra l'altro, le scene a petto nudo stanno diventando sempre più dure per me!".

Secondo quanto ipotizzato dall'utente Instagram superheroes.shelter, Drax sarà ucciso in questo terzo film del franchise dei Guardiani della Galassia. Il colore scelto per il font del titolo, infatti, sarebbe un suggerimento indiretto del personaggio che viene ucciso nel corso di ogni singolo film. Nel primo film, infatti, il font marrone suggerisce il colore delle radici di Groot; nel secondo titolo, invece, i colori blu e rosso rimandano inevitabilmente a Yondu; in questo senso, i colori rosso e grigio del font del terzo film potrebbero rimandare alla morte di Drax.

A proposito del futuro di Karen Gillan nel Marvel Cinematic Universe, l'attrice ha rivelato di essere assai coinvolta nel mondo di Nebula e di non essere pronta ad abbandonarla così presto: "Vorrei continuare a interpretare ancora Nebula. Non so da che parte possa andare a parare senza James e Dave Bautista ma sento di voler continuare questo viaggio".

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà al cinema il 5 maggio 2023 e sarà interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Sean Gunn ed Elizabeth Debicki.