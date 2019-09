I Guardiani della Galassia alla Marcia per il Clima: il post di James Gunn

James Gunn ha condiviso una foto della alla Marcia per il Clima in cui è stato citato un dialogo dei Guardiani della Galassia.

La marcia ecologista, guidata da Greta Thunberg, ha monopolizzato nei giorni scorsi la stampa di mezzo mondo con dirette, fotografie, video di ogni genere in cui si vedevano tanti giovani percorrere le vie delle più importanti città della Terra per la salvaguardia del nostro pianeta.

La foto postata da James Gunn si riferisce alla manifestazione avvenuta venerdì scorso a Los Angeles e ha un lapalissiano riferimento ai Guardiani della Galassia. Si vede un'attivista che ha in mano un cartellone in cui è stato riportato uno stralcio del primo capitolo degli eroi più scalcinati dello spazio in cui Rocket dice a Star-Lord: "Cos'ha fatto il pianeta per te? Perché vuoi salvarlo?". Con la risposta del secondo che rimarca: "Perché sono uno degli idioti che ci vivono". Il tutto corredato dalla didascalia: "From the Kidd's #ClimateMarch in LA".

Il messaggio è molto chiaro, fa intuire Gunn, come Star Lord anche noi dobbiamo impegnarci ad attuare ogni misura possibile per mettere in salvo la Terra, anche perché ripetendo una delle frasi di Greta Thumberg: "Non abbiamo un pianeta B" e questa è la nostra unica occasione per conservare la nostra unica casa. Temi che l'attivista svedese ha ripetuto anche all'ONU durante l'apertura del Youth Climate Summit alla presenza del segretario generale Antonio Guterres e anche al Congresso americano, dove non ha lesinato parole durissime di fronte ai membri della task force sul clima istituita dal Senato Usa: "Non vogliamo i vostri elogi - aveva detto rivolgendosi ai politici - e non vogliamo essere invitati per sentirci dire quanto siamo bravi e fonte di ispirazione. Risparmiateci tutto questo senza poi fare niente. Quello che sta succedendo al nostro pianeta non sono mie opinioni, questa è scienza. Voglio che vi uniate al seguito della scienza e poi voglio che cominciate ad agire. So che state provando ma semplicemente non è abbastanza, mi dispiace".