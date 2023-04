Guardiani della Galassia Vol. 3: la critica è divisa, "miglior film Marvel da anni" o "strano e irregolare"

Le reazioni della critica dopo la visione di Guardiani della Galassia Vol. 3, al centro di una scintillante premiere tenutasi poche ore fa a Los Angeles a cui hanno partecipato James Gunn e tutto il cast, sono approdate in rete mostrando una certa varietà nelle opinioni. Dopo l'ebrezza della premiere, Guardiani della Galassia Vol. 3 approderà nei cinema italiani a partire dal 3 maggio.

La premiere mondiale di Los Angels

Il regista James Gunn ha celebrato l'evento di ieri pubblicando una foto sul set insieme a parte del cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 scrivendo: "Bene, siamo qui. Stasera c'è la prima a Los Angeles di Guardiani della Galassia Vol 3. Sono nervoso, ovviamente, ma soprattutto eccitato all'idea che tutti noi, il cast e la troupe, i nostri amici e le nostre famiglie, ci siederemo insieme in un teatro buio e vivremo l'atmosfera del film insieme. Questa è la parte più dolce del cinema: un ultimo sguardo alla nostra creazione, un breve momento di presenza nel lungo e tortuoso viaggio che ci è voluto per arrivare qui prima di consegnarlo a tutti voi, al mondo in generale. Grazie a tutti voi che ci avete aiutato ad arrivare qui. Voi sapete chi siete. Il mio amore per voi è profondo. #GotGVol3 #WeAreGroot."

A catturare l'attenzione dei media presenti sono stati soprattutto l'interprete di Star-Lord Chris Pratt, accompagnato dalla moglie Katherine Schwarzenegger, e con lui Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper (voce di Rocket), Will Poulter e lo stesso Kevin Feige hanno sfilato sul red carpet.

Le reazioni della critica

Va detto che la maggior parte delle reazioni sono decisamente positive, alcuni lodano Guardiani della Galassia Vol. 3 come "il miglior film Marvel da anni" definendolo "sorprendentemente emozionante", anche se alcuni critici lo hanno ritenuto "irregolare".

Il redattore di Awards Radar Joey Magidson ha definito il film "pieno di sentimento", confessando di essersi commosso in più occasioni. "Non è necessariamente quello che ti aspetti, ma funziona davvero e ha un finale perfetto" ha scritto.

La redattrice di Next Best Picture Lauren LaMagna concorda, scrivendo che "Guardiani 3 è ricco di temi, di emozioni e sembra un finale solido (buona cosa!). Le scenografie sono tra le più belle della Marvel".

Mike Ryan di Uproxx ha scritto: "James Gunn scommette su una storia sorprendentemente emotiva incentrata su Rocket e sull'amore e l'amicizia tra questi personaggi. Scommessa vinta. È piuttosto incredibile".

David Crow di Den of Geek ha commentato: "Grazie a Dio James Gunn è tornato nell'MCU. Questo è senza dubbio il miglior film Marvel degli ultimi anni e possiede un animo sorprendentemente malinconico".

Sean Tajipour di Nerdopolis ha lodato il film definendolo "un giro sulle montagne russe emozionante e pieno di azione, facilmente il miglior film MCU dai tempi di Spider-Man: No Way Home".

Tuttavia, non tutti hanno elogiato Guardiani 3. Il caporedattore di Next Best Picture, Matt Neglia, ha affermato che sebbene il film "a volte riesce nel suo obiettivo di generare emozioni travolgenti, risate da brivido e azione elettrizzante, ma appare stranamente irregolare e deludente".

Allo stesso modo, Grace Randolph ha scritto che mentre James Gunn sta "diventando rapidamente un fenomenale regista di successo, la deve smettere di mettere la sua famiglia e i suoi amici nei suoi film. È una grande fonte di distrazione e mi ha portato fuori da un'intera sequenza".