Guardiani della Galassia 3: confermato il numero delle scene post-credit

Grazie alle rivelazioni del regista James Gunn, abbiamo la conferma di quante scene post-credit vedremo al termine di Guardiani della Galassia Vol. 3, che debutterà nelle sale italiane il 3 maggio prossimo.

All'interno della sezione commenti del suo ultimo post Instagram dedicato alla promozione del film, Gunn ha risposto a un fan, confermando che la pellicola dei Marvel Studios conterrà le classiche due scene post-credit, come sempre una alla fine dei titoli principali e la seconda al termine di tutti i titoli di coda.

In precedenza, anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania ne aveva due, mentre Black Panther: Wakanda Forever, cui spettava il compito di chiudere la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ne conteneva solamente una.

Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Questa volta non si tratta di salvare l'universo, ma se stessi"

Restando sui Guardiani, il primo film del franchise ne conteneva anch'esso due, mentre il successivo Guardiani della Galassia Vol. 2 ne contava ben cinque; trend che non si è ripetuto nello Special di Natale che invece aveva una sola scena dopo i titoli.

Di recente, inoltre, è stata svelata la durata ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3.