Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana: "Ho chiuso con Gamora, spero che in futuro ci sia un recast"

Zoe Saldana ha svelato che dopo Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha intenzione di riprendere il ruolo di Gamora e che spera la parte sia assegnata a un'altra attrice.

Tra le pagine di Total Film, l'attrice ha parlato del suo futuro nel MCU ora che la trilogia diretta da James Gunn si è conclusa.

Il futuro di Gamora

Parlando del personaggio di Gamora, Zoe Saldana ha raccontato: "Penso che sia arrivato il momento per me di ritirarmi e per la prossima generazione di venire avanti".

La star ha però voluto sottolineare commentando il futuro del personaggio dopo Guardiani della Galassia Vol. 3: "L'unica cosa che non vorrei è che Gamora scomparisse: è stata un personaggio dall'impatto così grande per i fan, e specialmente per le fan di sesso femminile e per tutte le giovanissime fan".

Nessun rimpianto per Zoe Saldana

A differenza della sua amica e collega, Chris Pratt ha ammesso che non esclude di tornare in futuro. Zoe ha però ribadito: "Mi piacerebbe che la Marvel individuasse un modo per trovare che la prossima generazione di attori possano incarnare questi personaggi e dare loro questa immortalità, facendoli tornare ogni generazione".

Saldana ha aggiunto: "Per quanto mi riguarda? Ho firmato per un film e ho avuto 10 anni. Sono stata fortunata. Non ho nulla da lamentarmi. E sto andando avanti"

Zoe non esclude una nuova collaborazione con James Gunn

L'interprete di Gamora sembra aver chiuso con il MCU, ma sarebbe disposta a collaborare con James Gunn ora che è a capo di DC Studios: "Se mi chiamasse lo sosterrei sempre perché sarebbe divertente. Lavorare con lui è sempre divertente". Saldana ha ribadito: "Penso che farà qualcosa di realmente grandioso lì e sono entusiasta".