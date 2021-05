Guardiani della Galassia Vol. 3: ufficializzato il logo e la nuova data d'uscita

Marvel Studios hanno ufficialmente mostrato il logo di Guardiani della Galassia Vol. 3 e hanno ufficializzato una nuova data di uscita per il nuovo film diretto da James Gunn, che arriverà il 5 maggio 2023.

Come riportato da CBR, Marvel Studios ha distribuito su YouTube un video montaggio che include numerose sequenze tratte dai nuovi film Marvel in uscita nei prossimi anni. Come parte del video, lo studio ha ufficializzato una nuova data di uscita per Guardians of the Galaxy Vol. 3, che sarà distribuito a partire dal 5 maggio 2023, e ha rivelato il logo ufficiale del film.

Il terzo episodio del franchise diretto da James Gunn concluderà le avventure di Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot e Nebula. La produzione del sequel avrà inizio nel Regno Unito nella seconda parte del 2021. La lavorazione del film, poi, si sposterà ad Atlanta, negli Stati Uniti, e segnerà il ritorno agli stessi set di Guardiani della Galassia Vol. 2. Al momento, il cast principale del terzo episodio del franchise diretto da James Gunn è impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder, che segnerà un punto di mediazione tra Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Prima di sbarcare in Guardiani della Galassia Vol. 3, i personaggi reciteranno in The Guardians of the Galaxy Holiday Special, speciale natalizio che sarà distribuito su Disney+ nel 2022.