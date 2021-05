Marvel, l'elenco delle nuove date di uscita dei film (VIDEO)

Dopo un 2020 senza MCU (fatta esclusione per la serie tv di Marvel Television Agents of. S.H.I.E.L.D.), tra le serie di Disney+ e le nuove uscite al cinema torniamo a respirare aria di casa, e grazie al calendario aggiornato dei Marvel Studios, sappiamo anche quando saranno le prossime "riunioni di famiglia".

Ecco dunque l'elenco delle nuove data di uscita dei film Marvel fino al 2023:

Black Widow : 9 luglio 2021

: 9 luglio 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 3 settembre 2021

: 3 settembre 2021 Eternals : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 Spider-Man: No Way Home : 17 dicembre 2021

: 17 dicembre 2021 Doctor Strange In the Multiverse of Madness : 25 marzo 2022

: 25 marzo 2022 Thor: Love and Thunder : 6 maggio, 2022

: 6 maggio, 2022 Black Panther: Wakanda Forever : 8 luglio 2022

: 8 luglio 2022 The Marvels : 11 novembre 2022

: 11 novembre 2022 Ant-Man and the Wasp: Quantumania : 17 febbraio 2023

: 17 febbraio 2023 Guardians of the Galaxy: Vol. 3 : 5 maggio 2023

: 5 maggio 2023 Fantastic 4: TBA

Con un nuovissimo video che celebra i film del Marvel Cinematic Universe, Disney e i Marvel Studios ci annunciano infatti le date da segnare sul calendario per poter tornare in sala. Assieme ad esse, sono poi stati rivelati i titoli inediti di alcune delle pellicole in uscita, come Black Panther: Wakanda Forever (sequel di Black Panther) e The Marvels (ovvero Captain Marvel 2).

Ad accrescere l'hype dei fan, inoltre, la presenza di Fantastic 4, nell'elenco -anche se per il momento senza data -, e del terzo capitolo dei Guardiani della Galassia. Pronti a tornare in sala?