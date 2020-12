Guardiani della Galassia: James Gunn scriverà e dirigerà lo speciale natalizio

James Gunn si prepara a scrivere e dirigere uno speciale natalizio sui Guardiani della Galassia che verrà realizzato durante la lavorazione di Guardians of the Galaxy e uscirà a Natale 2022.

In arrivo uno speciale natalizio di Guardiani della Galassia scritto e diretto dal creatore del franchise James Gunn che debutterà nel 2022. La notizia è stata lanciata dal capo della Marvel Kevin Feige nel corso del Disney Investor Day che si è tenuto poche ore fa.

James Gunn preparerà lo speciale durante la produzione di Guardians of the Galaxy Vol. 3, che arriverà nei cinema nel corso del 2023 e sarà preceduto dal Guardians of the Galaxy Holiday Special nel dicembre 2022. Celebrando la notizia su Twitter, Gunn scrive:

"Perfino vedere questo mi fa ridere. Una delle mie storie preferite di sempre, con cui ho tormentato @Kevfeige per anni. Non riesco a credere che lo stiamo davvero facendo. E sì, non scherzo, ho amato lo Star Wars Holiday Special da ragazzino".

James Gunn ha ripreso il controllo creativo della saga dei Guardiani della Galassia dopo essere stato provvisoriamente licenziato da Disney in seguito a una polemica sollevata per alcuni suoi tweet sgradevoli diffusi nel passato. Nel periodo di divorzio da Marvel, Gunn è stato ingaggiato da Warner Bros. che gli ha affidato il reboot di Suicide Squad, Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita nell'estate 2021.